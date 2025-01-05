Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Lapa lapa yağacak - Son Dakika
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Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Lapa lapa yağacak

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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verdi. Şen, "Yılbaşında gelmeyecek demiştik, gelmedi. 10-11'i gibi gelecek diyorduk fakat sistem biraz gecikiyor. Balkanlar'da kalacak gibi duruyor. Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'a kar muhakkak gelecek." dedi.

05.01.2025 13:34
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İstanbullular megakentte mevsimin ilk kar yağışını sabırsızlıkla bekliyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede "kesin" diyerek kar yağışı için tarih verdi.

"AYIN ORTALARINA DOĞRU KAR MUHAKKAK GELECEK"

Orhan Şen, "Kar İstanbul'a gelecek ama ne zaman geleceği hep merak konusu oluyor. Yılbaşında gelmeyecek demiştik, gelmedi. Ayın 10'u, 11'i gibi gelecek diyorduk fakat sistem biraz gecikiyor. Balkanlar'da kalacak gibi duruyor. Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'a kar muhakkak gelecek. İstanbul'un kışı ocak ve şubat ayıdır zaten, Aralıkta pek yağmaz. Şimdiye kadar iki yılbaşında İstanbul'a kar yağmış." ifadelerini kullandı.

"SALIDAN İTİBAREN LODOS GELİYOR"

Bu hafta ve önümüzdeki hafta kar yağışının gözükmediğini belirten Şen, "Salıdan itibaren lodos hakim olacak. Hava sıcaklığı 4-5 derece artacak. 15-16 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Bugün Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz iç kesimlerinde kar yağışı var." dedi.

"HAVA KİRLİLİĞİNE MARUZ KALACAĞIZ"

Dün Datça'ya metrekare başına 120 kilogram yağmur yağdığını söyleyen meteoroloji uzmanı, "O yağmurlar doğuya doğru gidince kara dönüştü. Yüksek basınç etkisinde kalacağız, hava kirliliğine maruz kalacağız. Trafiğin büyük olduğu şehirlerde hava kirliliği olacak. Kadıköy, Üsküdar ve Kartal civarlarında azot kirliliği olacak. Ankara'da da Bahçelievler civarında hava kirliliği göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bu hava kirliliğini konuşacağız." diye konuştu.

"ANADOLU'YA KAR GELİYOR"

Orhan Şen, "Anadolu'ya kar geliyor, orada epey yükseklikte var. Batı'ya kar bu ayın ortalarına doğru gelecek, o da kesin değil ama İstanbul'a muhakkak kar yağar. Ocak ayı ortaları ve şubat ayında kar ihtimali var İstanbul'da." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanı İstanbul\'a kar yağışı için tarih verdi! Lapa lapa yağacak

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Lapa lapa yağacak - Son Dakika

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