Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul için sağanak uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji uzmanı tarih verdi! İstanbul için sağanak uyarısı
31.07.2025 09:34
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Meteoroloji'nin son verilerine göre; Marmara bölgesi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ve Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, İstanbul'da yağışların hafta sonu daha geniş bir alana yayılacağını belirtti. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Ülkemizin güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

"PERŞEMBE AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLABİLİR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Tekin, "Perşembe gününe bakıldığında Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzeyi bununla birlikte ise Marmara'nın güneydoğusunda da yağışları göreceğiz. Özellikle perşembe günü akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir, dikkatli olunmalı. Cuma gününe bakıldığında ise yine Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek" diye konuştu.

"HAFTA SONU DAHA GENİŞ ALANDA GÖRÜLECEK"

Tekin, "Hafta sonuna bakıldığında ise bu yağışlı sistem biraz daha geniş bir alana yayılacak. Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yağışı göreceğiz. Pazartesi günü ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları görmek mümkün olacak" dedi.

SICAKLIKLAR 3 İLA 6 DERECE AZALACAK

Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının oldukça yüksek olduğuna değinen Tekin, "Sahil kesimlerinde 3 ila 6, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 4 ila 8, diğer yerlerde yer yer mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti hava sıcaklığı. Perşembe günü itibarıyla ülkemizin batı kesimlerinde, cuma günü ise iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığı 3 ila 6 derece azalacak. Ülkemiz genelinde özellikle iç ve doğu kesimlerde yine mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmesini tahmin etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'i bekleyen hava durumuna ilişkin konuşan Tekin, şu ifadelere yer verdi:

"Başkent'e bakıldığında perşembe günü yağış beklenilmiyor. Parçalı az bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 37 derece olacak. Cuma günü öğle saatlerinden sonra hafif bir sağanak yağış geçişi olabilir. Hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. Cumartesi günü ise Başkent'te hava sıcaklığını 35 derece bekliyoruz. Özellikle cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece saatlerinde yine Başkent'te yağış görülme olasılığı var. İstanbul'a bakıldığında perşembe ve cumartesi günü sağanak ve yer yer gök gürültüsü sağanak yağışları göreceğiz. Cuma günü ise parçalı çok bulutlu olacak. Anadolu yakasında hafif sağanak yağış geçişleri görülebilir. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 30 ila 31 derece arasında değişecek. İzmir'e bakıldığında önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı az bulutlu olacak, günün en yüksek sıcaklığı 3 gün boyunca 35 ila 36 derece arasında seyredecek. Özellikle İzmir'de cuma günü kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli esecek, dikkatli olunmalı."

Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Kahramanmaraş, Doğu Anadolu, Karadeniz, İstanbul, Marmara, Hatay, Son Dakika

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