Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, İstanbul genelinde beklenen sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

27.08.2024 08:26  Güncelleme: 08:32
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Meteoroloji ve AFAD bugün İstanbul genelinde beklenen yağış için saat verirken aynı zamanda oluşabilecek sel ve su baskınları için uyarılarda bulundu. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak yağışların hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan açıklamalara göre, bugün sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji ve AFAD'dan İstanbul için yapılan açıklamada sel ve su baskını uyarısında bulunulurken şu ifadeler kullanıldı;

Bugün sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARIDA BULUNDU

AFAD'ın ardından İstanbul Valiliği de resmi sosyal medya hesabından sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Bugün için İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda, "Meteoroloji'ye göre; Yarın sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul\'a sağanak yağış geliyor

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • celal doğan: Hadi inşallah 0 0 Yanıtla

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