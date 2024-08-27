Meteoroloji ve AFAD bugün İstanbul genelinde beklenen yağış için saat verirken aynı zamanda oluşabilecek sel ve su baskınları için uyarılarda bulundu. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak yağışların hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.
Yapılan açıklamalara göre, bugün sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji ve AFAD'dan İstanbul için yapılan açıklamada sel ve su baskını uyarısında bulunulurken şu ifadeler kullanıldı;
Bugün sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AFAD'ın ardından İstanbul Valiliği de resmi sosyal medya hesabından sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Bugün için İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda, "Meteoroloji'ye göre; Yarın sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Yaşam › Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor - Son Dakika
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