Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul'da gündüz geceye dönerken sağanak yağış da etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos nedeniyle havalimanı çevresinde rüzgarın hızı 41 knota ulaşırken İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı.

21.11.2024 14:14  Güncelleme: 14:32
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Meteoroloji, Valilik ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Uyarılara göre Megakent bugün yer yer kuvvetlenen yağışlardan etkilenecek.

UÇAKLAR HAVADA TUR ATIYOR

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor. Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 41 knota ulaşması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı. Yetkililerden lodosa rağmen havalimanında operasyonun sorunsuz şekilde devam ettiği bilgisi edinildi.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı

DALGALAR METRELERCE YÜKSELDİ

Kadıköy'de şiddetli lodos nedeniyle metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu. Yaşanan lodos nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı

48 KENT İÇİN SARI 1 KENT İÇİN TURUNCU UYARI

Meteoroloji bugün "Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce" için sarı alarm verdi.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı

METEOROLOJİ UZMANINDAN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "1-Bugün öğlenden itibaren Marmara, Kıyı Ege Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bursa, İstanbul'da kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya doğusu çok kuvvetli yağış var. Su baskınları yapabilir. Lodos fırtınası İç Anadolu, Marmara, Ege'de hava ve deniz ulaşımda aksama yapar.

2- İstanbul'da bugün öğlenden sonra kuvvetli yağmur var. Gök gürültüsü de duyabilirsiniz. Gece yağış İstanbul'u terk edecek. Güneyli lodos öğlene kadar, öğleden sonra kuzeyli olacak. Yarın cuma tekrar lodos etkili olacak. Sıcaklık bugün yarın 19 C. Cumartesi hava tekrar karışıyor!

3- Ankara bugün ve cuma yağmurlu lodos var, 17 C. Cumartesi şiddetli yağmur su baskını yapabilir. Cumartesi öğlenden sonra hava hızla soğuyacak akşam 1 dereceye kadar düşecek. Akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı Pazar, Pazartesi de devam edecek gündüz sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek.

4- Antalya yağmurlu öğleden sonra kuvvetli yağmurlu 19 C. İzmir de bugün ve cumartesi kuvvetli yağmurlu yer yer çok kuvvetli sıcaklık 18 C."

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı
Meteoroloji ve AKOM\'un uyarıları sonrası İstanbul\'da beklenen yağış başladı

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Celal Özdemir:
    Eyyy İmamoğlu umarım tatilde değilsindir UMARIM 22 26 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Ekoya bir bakin nerde Tatile gitmis 0 0 Yanıtla
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