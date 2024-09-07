Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı - Son Dakika
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Yaşam

Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve birçok ilde hafta sonu için yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava ile yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi.

07.09.2024 08:17
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Yaz aylarını geride bıraktığımız bu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı bölgeleri, Osmaniye, Çankırı, Hatay'ın kıyı şeridi, Ankara'nın kuzey bölgeleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği öngörülüyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Özellikle Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin İstanbul uyarısında ise "Parçalı ve çok bulutlu, (Cumartesi)yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" denildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NORMAL

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

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Son Dakika Yaşam Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı - Son Dakika
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