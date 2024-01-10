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Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler - Son Dakika
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Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler

İstanbul'da Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde insan yoğunluğu yaşandı. Onlarca vatandaş yağmurlu havada durakta kalakalırken, o anlar kameralar ile de kayıt altına alındı.

10.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 09:59
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Bu sabah Altunizade metrobüs durağında yaşanan aksaklıklar nedeniyle işine gitmek isteyen İstanbullular büyük yoğunluk oluşturdu.

YOĞUNLUKTAN ADIM ATAMADILAR

Son zamanlarda sık sık yaşanan araç arızaları ile gündeme gelen metrobüslerde, bu sabah da aksaklık yaşandı. Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde onlarca insan bir adım bile atamayacak duruma geldi. Durak ve çevresinde yaşanan yoğunluk, kameralarla da kayıt altına alındı.

Metrobüs durağında insan seli! Adım bile atamadılar

TEPKİ YAĞDI

Yaşanan duruma durakta arıza yapan bir metrobüsün neden olduğu söylenirken, bazı vatandaşlar ise seferlerin seyrek olmasından dolayı izdiham yaşandığını söyledi. Vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

Metrobüs durağında insan seli! Adım bile atamadılar
Metrobüs durağında insan seli! Adım bile atamadılar
Metrobüs durağında insan seli! Adım bile atamadılar
Metrobüs durağında insan seli! Adım bile atamadılar
Metrobüs durağında insan seli! Adım bile atamadılar
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
YORUMLAR (3)
  • Ogunulus: Gecen gun yeni metrobislerle sow yapiyordu eko yoksa budami yalan!! gider ayak millete bir hayrin dokunmicakmi eko Yanıtla 16 19
  • Aysun Özcan: bereket oyle kolay gelmez degerlendırmek lazım Yanıtla 5 10
  • Şevval Eskitürk: Daha çokkk beklersiniz hatta bekleyin her şey çok güzel olacak :D Yanıtla 12 3

Altunizade, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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