Modacı Karakuşoğlu: Her vücut bir çiçek gibidir, kendi güzelliğiyle vardır

Haberler.com ekranlarında her hafta moda dünyasına dair yorumlarıyla dikkat çeken modacı Özkan Karakuşoğlu, bu hafta alışılmışın dışında bir formatla izleyicilerin karşısına çıktı. Nihal Candan'ın vefatı üzerinden yola çıkan Karakuşoğlu, toplumsal baskıların özellikle kadınlar üzerindeki yıkıcı etkilerini ele aldı. Program boyunca "Her vücut bir çiçek gibidir, kendi güzelliğiyle vardır" diyerek, kadın bedenine saygı vurgusu yaptı.

TOPLUMSAL BASKI VE ESTETİK DAYATMALARA ELEŞTİRİ

Programın ilk bölümünde yakın zamanda yaşamını yitiren Nihal Candan'a başsağlığı dileyen Karakuşoğlu, toplumun sosyal medya ve çevresel baskılarla bireyleri belli bir kalıba sokmaya çalıştığını ifade etti. Özellikle kadınların estetik ve beden algısı üzerinden değerlendirilmesini eleştiren Karakuşoğlu, "Kadınlar bu dünyanın en özel yaratılmış çiçekleri. Her çiçeğin güzelliği ayrıdır" diyerek, bireysel farklılıkların değerine vurgu yaptı.

HER VÜCUT DOĞRU KUMAŞLA IŞILDAR

Programın devamında izleyicilerden gelen sorular üzerinden stil önerilerinde bulunan Karakuşoğlu, zayıf ya da kilolu kadınların kıyafet seçiminde dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. "Aşırı dar ve vücuda yapışan kumaşlar sizi daha da çelimsiz gösterebilir. Yüksek belli pantolonlar, gömlek kombinasyonları zayıf vücutlara çok yakışır," diyen Karakuşoğlu, kilolu kadınlara ise vücudu yalayan ama yapışmayan kumaşlar, uçuş uçuş tuni·kler ve desenli şifonlar önerdi.

KENDİNİ KABUL VE SEVGİ MESAJI

Programın sonunda izleyicilere hitaben duygusal bir mesaj veren Karakuşoğlu, "Kendinizi sevin, vücudunuza sahip çıkın, sizi başkalarının olumsuz sözleri yıkmasın" ifadeleriyle özgüven ve beden olumlama çağrısı yaptı. Kadınların modada, toplumda ve hayatın her alanında kendi duruşlarını korumaları gerektiğini vurgulayan Karakuşoğlu, "Hayat yaşanmaya değer, kendinizle barışık olun" diyerek sözlerini noktaladı.