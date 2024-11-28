Motokuryelere yeni düzenlemeler geliyor: Sertifika, adli sicil kaydı, sosyal güvence... - Son Dakika
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Yaşam

Motokuryelere yeni düzenlemeler geliyor: Sertifika, adli sicil kaydı, sosyal güvence...

Motokuryelere yeni düzenlemeler geliyor: Sertifika, adli sicil kaydı, sosyal güvence...

Sayıları iki milyonu bulan motokuryelere yeni düzenlemeler geliyor. Düzenlemeyle motorkuyelere mesleki yeterlilik sertifikası getirilecek ve adli sicil kaydının temiz olması şartı aranacak.

28.11.2024 10:02
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İçişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) üzerinde çalıştığı motokurye düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenleme, hem motokuryelerin hem de vatandaşların korunmasını önceliyor.

ADLİ SİCİL KAYDI İSTENECEK

Sabah'ın haberine göre; düzenlemeyle motorkuryelerin güvenliklerinin sağlanmasının hedeflendiği gibi vatandaşların neredeyse her gün kapısını açtığı kuryelerin de toplumsal güvenlik açısından denetimi sağlanacak. Kuryelerde adli sicil kaydının temiz olması şartı aranacak.

MOTOKURYELERE SERTİFİKA ŞARTI

Mesleki Yeterlilik Kurumu'yla yapılacak protokol kapsamında mesleki yeterlilik sertifikası zorunlu tutulacak. Kuryeler, hizmet verdiği kuruluşları bildirmekle yükümlü olacak ve çalıştığı kurum dışında başka iş yaptığı belirlenirse cezai işlem uygulanacak.

SOSYAL GÜVENCE GELİYOR

Geliştirilmesi planlanan Kurye Bilgi Sistemi (KUBİS) ile tüm kuryeler kayıt altına alınacak. "Esnaf kurye" modeliyle kendi şahıs şirketini kurarak çalışan kuryeler ise hizmet verdikleri yemek, e-ticaret, lojistik gibi firmalarla en az bir yıllık sözleşme yaparak çalışacak. Böylece sosyal güvencelerinin çalıştıkları şirketlerce karşılanmasına ilişkin düzenlemeler olacak.

"HAPİSTEN ÇIKAN MOTORKUYELİĞE BAŞLIYOR"

Motosiklet Sürücüleri Federasyonu (MOSEF) Genel Başkanı Murat Tomris, Türkiye'de kayıt dışı olanlarla birlikte 2 milyona yakın motokurye olduğunu belirterek sektörün milyarlarca liralık vergi kaybına neden olduğunu söyledi. Kayıt dışı hizmet verenlerin bazı mesajlaşma uygulamaları üzerinden anlık işler aldığını belirten Tomris, sektörde adli sicil kaydı şartı gibi güvenlik prosedürleri aranmadığı için hapishaneden çıkan çok sayıda mahkumun öncelikli olarak motokuryeliğe başladığının altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin, "Motorlu kurye sayısında pandemiyle beraber çok ciddi bir artış oldu. Burada hem güvenlik anlamında hem de onları koruma anlamında bir düzenleme gerekiyor. Bu süreci İçişleri Bakanlığı ve BTK ile yürütüyoruz. Bunlar evlerimize kargo getiriyorlar, güvenliğimizi sağlamamız için onlara sorumluluk getireceğiz" ifadelerini kullandı.

İş Dünyası, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Motokuryelere yeni düzenlemeler geliyor: Sertifika, adli sicil kaydı, sosyal güvence... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ersan Yiğit:
    Sanki biraz geç kalındı. Birde 3 kuruş fazla para kazanacağım diye kendilerinin ve başkalarının hayatlarını tehlikeye atmaları engellense 7 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    trafikte de ceza gelsin bir bakıyorsun sağda yada solda bir anda ortaya çıkıyoroar kaza an meselesi. ışık ihlali hep var, plaka silik yok yada eğmiş. her nane var uyuşturucu bunlarla gidiyor. adam vurma motor ile kurşulama hak keza. acil acil yazıyorum.. 5 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Gecikmeden hemen yapılmalı.Daha sıkı denetimler uygulanmalı.Polis sürekli motorculara uygulama yapmalı.Çoğu ya içici,ya bağımlı,ya suç dosyaları kabarık,ya ehliyetsiz.Birde şu yabancı kuryelere de bu sektörden el çektirilmeli.Hiç bşr denetleme,uyfçfulama yada deport göremiyoruz.Ülke çiftlik gibi. 4 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    basibos piyasa :( devlet yokki basimizda 2 1 Yanıtla
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