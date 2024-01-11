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Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu

Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat, dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
11.01.2024 - 19:40,  Güncelleme: 20:09
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığını hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu: Tatbikat sırasında 1 asker şehit oldu

DALIŞ EĞİTİMİ ESNASINDA RAHATSIZLANAN ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Abdullah Aydemir
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