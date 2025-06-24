MSB\'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik tutarının 1 Temmuz'da güncelleneceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET 277 BİN SEVİYESİNE ÇIKACAK

Memur maaşında kesin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak. Son olarak Ocak ayında belirlenen memur aylık katsayısı 1.012556 olurken bedeli askerliğin hesaplama formülünde yer alan bu rakam 240.00 rakamıyla çarpılarak çıkan sonu bedelli askerlik ücretini veriyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında memurlar şimdiden yüzde 14 zammı hak etmişti. Bu hesaplamaya göre katsayı oranı 1.15431384'e yükselecek ve bedeli askerlik ücreti 5 aylık veriye göre 277 bin lira seviyesine çıkacak.

Bedeli askerlik ücreti kesin zam oranı Temmuz ayında açıklanacak enflasyon ile belli olacak. Milli Savunma Bakanlığı ise ayrıca resmi bedelli askerlik ücretini duyuracak.