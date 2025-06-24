MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu - Son Dakika
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Yaşam

MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu

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MSB\'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu
24.06.2025 14:58
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MSB\'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'da güncelleneceğini hatırlatarak, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik tutarının 1 Temmuz'da güncelleneceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET 277 BİN SEVİYESİNE ÇIKACAK

Memur maaşında kesin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu ile belli olacak. Son olarak Ocak ayında belirlenen memur aylık katsayısı 1.012556 olurken bedeli askerliğin hesaplama formülünde yer alan bu rakam 240.00 rakamıyla çarpılarak çıkan sonu bedelli askerlik ücretini veriyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında memurlar şimdiden yüzde 14 zammı hak etmişti. Bu hesaplamaya göre katsayı oranı 1.15431384'e yükselecek ve bedeli askerlik ücreti 5 aylık veriye göre 277 bin lira seviyesine çıkacak.

Bedeli askerlik ücreti kesin zam oranı Temmuz ayında açıklanacak enflasyon ile belli olacak. Milli Savunma Bakanlığı ise ayrıca resmi bedelli askerlik ücretini duyuracak.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Abdul Mecit el sabah:
    Bu rakam çok küçük bedelli askerlik en az 500 000 bin olmalı. Parasına kıymayan askerliğini tamamken yapsın biz 18 ay yaptık. Ayrıca askerlik parayla olmaz kaldırılmalı. Her Türkiye vatandaşı en az 6 ay silah altına alınmalı. Allaha göstermesin savaş çıksa sağını solunu bilmeyenler var. 48 22 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    277 bin çok fazla.6 ay askerlik için sonuçta parayı verende 1 ay yapıyor 28 18 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Vatan borcu müdafası parayla satılıp alınmaz 36 8 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    isallah 1 milyon olur 29 11 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ne sevdik su guncelleme lafini .. demek hala zam yerine guncelleme lafini yiyen var ki devam ediyorlar 34 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu - Son Dakika
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