Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor - Son Dakika
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Yaşam

Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

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İki kadından altı çocuk yapıp dördünü yetiştirme yurduna veren, eski karısıyla TikTok videosu çeken Samet isimli şahıs, Müge Anlı'yı isyan ettirdi. ''Ondan dört yapmış, bundan iki yapmış'' diyen Müge Anlı, ''On altı tane daha yapar bu. Devlet çocuğuna bakarken bu niye sokaklarda geziyor? Ben bu düzeni kabul edemiyorum. Bu ne böyle, spermlerini saça saça geziyor'' ifadelerine yer verdi.

28.01.2025 13:35  Güncelleme: 14:33
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Müge Anlı'nın bir kadından dört, bir kadından iki çocuk yapıp çocuklardan dördünü yetiştirme yurduna veren ve eski eşiyle TikTok videoları çeken Samet isimli şahsa verdiği tepki programa damga vurdu.

"BU ADAMI ALIN BİR MADENDE ÇALIŞTIRIN"

"Vergisini veren milyonlarca vatandaşın sesi olarak konuşuyorum" diyen Müge Anlı, "Benim bir tane çocuğum var. Bir tanesine anca bakabiliyorum. Peki ben niye verdiğim vergilerle bu adamın altı çocuğuna bakıyorum? Bu şimdi 33 yaşında o kadından o kadına giden adamın çocuklarına niye bakıyoruz? Madem bakıyoruz, çocuklar başımın tacı. Bu adamı alın o zaman, bir madende çalıştırın. O kadından o kadına gezip önünde oynayarak TikTok çekene kadar gitsin madende kömür çıkarsın, metro kazsın, kanalizasyon çukuru kazsın" ifadelerine yer verdi.

"SPERMLERİNİ SAÇA SAÇA DOLAŞIYOR"

Sözlerinin devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Müge Anlı, "Ondan dört yapmış, bundan iki yapmış. On altı tane daha yapar bu. Devlet çocuğuna bakarken bu niye sokaklarda geziyor? Bunları çalıştıracağız, onu bunu hamile bırakmayacaklar. Ben bu düzeni kabul edemiyorum. Bu ne böyle, spermlerini saça saça dolaşıyor. Oradan çocuk, oradan çocuk, devlet de gelip çocuklarını alsın" şeklinde konuştu.

Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Müge Anlı, Magazin, Çocuk, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Erdoanın çağrısına uyuyor işte. Yapsan suç, yapmasan suç. 54 39 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    adam doğru olanı yapmış her zaman nüfusumuz yaşlanıyor fazla çocuk yapın diyen bir herif var bu ülkenin başında ama bu çocukların nasıl büyütüleceğini söylemiyor tabii Türkiye'ye gelen göçmenlerde doğurup atıyorlar oraya buraya o problem olmuyorsa bu hiç problem değil 21 55 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Sadece mal mal bakıyor 38 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Rezil 31 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Şeyini kesip , müsait yerine. ..... 7 1 Yanıtla
  • Apple User:
    iğrençsiniz.. Alayınız iğrenç.. rahmetli Levent Kırca’yı da anmadan geçmeyelim 4 1 Yanıtla
  • Tahsin Zafer:
    Adam, Damızlık dana gibi ! 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor - Son Dakika
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