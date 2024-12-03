Müge Anlı\'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu

Yaşam

Haftalarca bir dakika bile süre vermediğine pişman oldu

Bahçelievler Kocasinan'dan 2 Aralık'ta kaybolan 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit'in üvey annesi Şehnaz Hanım, Müge Anlı'ya başvurdu. Babası cezaevinde olan ve küçük yaşta annesi tarafından terk edilen çocuk için Müge Anlı ve ekibi seferber oldu. Çok geçmeden programa ihbarlar gelmeye başladı.

ÇOCUĞU CANLI YAYINDA BULDULAR

Yayına bağlanan bir simitçi, çocuğu gördüğünü söyleyince Müge Anlı'nın ekipleri o bölgeye yöneldi ve çocuğu bir evin kapısında otururken buldu. Çocuğun bulunması sonrası stüdyoda büyük sevinç yaşandı.