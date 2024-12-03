Bahçelievler Kocasinan'dan 2 Aralık'ta kaybolan 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit'in üvey annesi Şehnaz Hanım, Müge Anlı'ya başvurdu. Babası cezaevinde olan ve küçük yaşta annesi tarafından terk edilen çocuk için Müge Anlı ve ekibi seferber oldu. Çok geçmeden programa ihbarlar gelmeye başladı.
Yayına bağlanan bir simitçi, çocuğu gördüğünü söyleyince Müge Anlı'nın ekipleri o bölgeye yöneldi ve çocuğu bir evin kapısında otururken buldu. Çocuğun bulunması sonrası stüdyoda büyük sevinç yaşandı.
Son Dakika › Yaşam › Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu - Son Dakika
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