Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu - Son Dakika
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Yaşam

Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu

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2 Aralık günü öğleden sonra 'Eve gidiyorum' diyerek babasının sevgilisinin iş yerinden ayrılan ve bir daha haber alınmayan 10 yaşındaki küçük çocuk Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir gün bile olmadan bulundu. Canlı yayında bir ilk yaşandı.

03.12.2024 15:08
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Bahçelievler Kocasinan'dan 2 Aralık'ta kaybolan 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit'in üvey annesi Şehnaz Hanım, Müge Anlı'ya başvurdu. Babası cezaevinde olan ve küçük yaşta annesi tarafından terk edilen çocuk için Müge Anlı ve ekibi seferber oldu. Çok geçmeden programa ihbarlar gelmeye başladı.

ÇOCUĞU CANLI YAYINDA BULDULAR

Yayına bağlanan bir simitçi, çocuğu gördüğünü söyleyince Müge Anlı'nın ekipleri o bölgeye yöneldi ve çocuğu bir evin kapısında otururken buldu. Çocuğun bulunması sonrası stüdyoda büyük sevinç yaşandı.

Müge Anlı\'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu

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Son Dakika Yaşam Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • poyraz can:
    kurguya devam 18 9 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Bir tripot bir kamera a çocuğu buldular. Ama koca ülke aylardır narinin katilini bulamadılar. 15 2 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Helal olsun Müge anlıya 8 6 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    biz de bunu yedik 8 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bi yere saklamışlar kamera görünce çıkarmışlar o zaman ya bırakın bu ayakları faso fiso 6 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu - Son Dakika
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