Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti - Son Dakika
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Yaşam

Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti

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13 yaşındaki çocuğu kaçırıp serbest kalan Umut Müge Anlı'nın programına katıldı. Müge Anlı ''Nasıl seni serbest bıraktılar?'' diyerek şaşkınlığını gizleyemezken ''Sayın savcım haddimiz değil de bu çocuk nasıl serbest kaldı?'' dedi.

20.12.2024 14:50
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Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son yayınlanan bölümüne 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran Umut isimli şahıs damga vurdu.

"SAYIN SAVCIM HADDİMİZ DEĞİL DE..."

Şahsın 13 yaşındaki çocuğu kaçırıp serbest kalmasına bir anlam veremediğini ifade eden Müge Anlı, "Ben seni nasıl serbest bıraktıklarını hala anlamıyorum, sayın savcım haddimiz değil de bu çocuk nasıl içeride değil? Benim öğrendiğim hukukla şu durumun hiç alakası yok" diyerek sitem etti.

"NASIL KİMLİKSİZ KALIYORLAR?"

Müge Anlı, Umut isimli şahsın kaçırdığı kızla beraber kimliksiz pansiyonlarda kaldığını duyunca ise "Yani nasıl kimliksiz kalıyorlar? Kim bunları kimliksiz kaldırıyor? Çünkü bu emniyetin de işini zorlaştıran bir şey... Bu sizin kaldığınız yerler de yasa dışı davranıyor? Buralar tespit edilsin kapatılsın buralar? Yanındaki çocuk 13 yaşında. Sen 13 yaşındaki bir çocuğu alıp götüremezsin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti

Müge Anlı, Magazin, Güncel, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Müge Anlı, programına konuk olan ismi serbest bırakan savcıya sitem etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Oğuz Özen:
    Müge hanım ne zaman hukuk okudunda benim öğrendiğim hukuk böyle değil diyorsun anlaşılır gibi değil devletin hakimi savcılığa var sen hakim değilsin savcı değilsin,bir de hesap soruyorsun.Bu programlar derhal kaldırılmalı hemen. 11 86 Yanıtla
  • PA VIVA:
    Bu kadin ne dese, sonuna kadar hakli! 76 4 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    haddin değil sus 6 62 Yanıtla
  • res:
    Haddin olmayan işlere karışma o zamat 7 55 Yanıtla
  • Murat Çil:
    13 yaşında bile olmayan bir bebeği çocuk bile değil kaçıran bu sapığı hangi adalet serbest bırakıyor bu nasıl bir iş aklım almıyor biri bunu bana hatta bizlere lütfen açıklasın 59 0 Yanıtla
  • Serhat Tunc:
    Ne beklersin Türkiye ne güvenlik ne huzur nede yaşama gelecek diye bir şey kalmamış 58 1 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Sen kimsin savcının verdiği kararı yargiliyon gevşek! Kocan olacak herif uyduruktan emniyet müdürü diyemi bu cesaret? Fazla özgüven adamı....... anlayan anladı 3 45 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    tck hakime savcıya göre değişiyormu arkadaş. neye göre nasıl serbest. anası babası olduğu halde cocuğu kaçırdı diye ceza alan varken sen kimsin ki elalemin çocuğunu alıp götürüp sonra bu savcılar seni serbest bırakıyor. kime göre neye göre adalet... 30 0 Yanıtla
  • Murat Çelik:
    Türkiyede Adalet bakanının yerine Müge Anlı gelsin , ülkeye adalet gelsin En azından referansı Ak partili değil 21 4 Yanıtla
  • DokuzKöydenKovulan:
    ey adalet ya bir yol ver, ya bir yol aç, yada yoldan çekil. adam saydıklarımız, adam sandiklarimiz çıktı . ey adalet ; adın var kendin yoksun. lanet olsun. ... 9 0 Yanıtla
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