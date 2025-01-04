Muğla\'da kuvvetli yağış hayatı felç etti

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün, Muğla ve çevresi için dün kuvvetli sağanak uyarısının ardından Datça'da kuvvetli sağanak, aralıklarla etkili oldu.

HAYATI FELÇ ETTİ

Sağanak yağış nedeniyle Kargı Deresi taştı. Sağanak nedeniyle Marmaris kara yolu Eski Datça Mahallesi ile Reşadiye Dörtyol arasını su bastı, yol ulaşıma kapandı. Bazı evlerin bodrum katını su bastı, park halindeki araçlar su içinde kaldı.

Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.