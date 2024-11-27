Naci Görür'den 7 büyüklüğünde deprem uyarısı - Son Dakika
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Yaşam

Naci Görür'den 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

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Deprembilimci Prof.Dr. Naci Görür, katıldığı canlı yayında Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat çekerek 7 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.

27.11.2024 15:35  Güncelleme: 16:12
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Malatya'da dün akşam saatlerinde meydana gelen deprem sonrası Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NTV yayınına katılan Görür, "Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı arasında deprem oldu. Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş'taki faylar, Hatay'a dahil büyük ölçüde kırıldı. Açığa çıkan enerji Malatya'ya enjekte edildi" ifadelerini kullandı. Fayın çok yavaş olduğunun altını çizen Görür, "7 üzerinde deprem üretebilir" diye konuştu.

"2 BİN 500 YILDIR DEPREM ÜRETMEDİ"

Görür, fayın 2 bin 500 senede bir deprem ürettiğine de işaret eden Görür, en son depremi M.Ö. 500'de oluşturduğunu dile getirdi. "Fayın periyodu dolmuş olabiliyor endişesi yaratıyor" diyen Görür, "Harekete geçer 7 üzerinde deprem olursa endişeliyim" sözlerini sarf etti.

"YÖNETMELİĞE UYGUN İNŞAAT YAPILMIYOR"

Derhal çalışmaların başlaması gerektiğini belirten Görür, bölgedeki yapı stoğunun iyi olmadığına da işaret ederek "Yönetmeliğe uygun inşaat yapılmıyor ve denetlenmiyor" dedi.

Naci Görür\'den 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

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Son Dakika Yaşam Naci Görür'den 7 büyüklüğünde deprem uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Akay Kayhan:
    Felaket tellalı 5 31 Yanıtla
  • onur pari:
    Yoruma felaket tellalı diyen kara cahiller yüzünden bu uyarıları yapıyor. 21 3 Yanıtla
  • Rıfat Turgut:
    Nereye gitse 7 üzeri diyor yaw… Bunalttın bizi hoca.. 5 6 Yanıtla
  • Vatanperver:
    tahminle sallamakla bilim olmaz.. 3 8 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    Depremi naci görür 4 3 Yanıtla
  • EST WEST:
    Hayret Adana ya birşey dememiş bu sefer 0 3 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Japon deprem uzmanlarına göre Türkiyedeki en Risksiz il KIRKLARELİ olark açıklandı...Zaten bütün marmara Trakya bölgesine doğru akıyor fiyatlar uçuk durumda 2 0 Yanıtla
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