Naci Görür "Halkıma Uyarı" başlığıyla bir mesaj yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Naci Görür "Halkıma Uyarı" başlığıyla bir mesaj yayınladı

Naci Görür "Halkıma Uyarı" başlığıyla bir mesaj yayınladı

Prof. Dr. Naci Görür, "Halkıma Uyarı" başlıklı mesajında "Şili'de meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde ölen yok. Bizde daha küçük depremler bile binlerce insanımızın ölümüne sebep oluyor. Onlar ülkelerini deprem dirençli hale getirmiş. Biz ne zaman deprem dirençli ketlere sahip olacağız?" ifadelerini kullandı.

06.05.2025 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Şili'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

"X hesabından "Halkıma Uyarı" başlık bir mesaj paylaşan Görür şu ifadeleri kullandı; "Şili'de meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde ölen yok. Bizde daha küçük depremler bile binlerce insanımızın ölümüne sebep oluyor. Onlar ülkelerini deprem dirençli hale getirmiş. Biz ne zaman deprem dirençli ketlere sahip olacağız?

"HAYDİ DEPREM DİRENÇLİ KENTLERE, İNSANIMIZ ÖLMESİN"

Ne zaman deprem dirençli kentler talebinizi yerel ve merkezi yönetimlere duyurup bunun için çalışacaksınız? Yoksa elimden ne gelir diye ülkenize sahip çıkmayacak mısınız? Yönetimlerimiz bile buna hazır hale gelmişken ne duruyoruz? Yoksa fay tartışmasına devam mı edeceğiz? Haydi deprem dirençli kentlere, insanımız ölmesin."

Naci Görür 'Halkıma Uyarı' başlığıyla bir mesaj yayınladı

Doğal Afetler, Naci Görür, Deprem, Yaşam, Dünya, Şili, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Naci Görür 'Halkıma Uyarı' başlığıyla bir mesaj yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan Karakuş:
    AKP ye çamur atma onlar bu ülkeyi saha kaldırdı,Tayyip i yedirmeyiz 9 28 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    İstanbul un kademe kademe tahliye olması lazım pilot iller bana göre Sivas Samsun Kütahya Erzurum Çankırı vs olabilir devlet buralarda toplu konut yapıp evler vermeli sanayii de bu kentlere yönlendirmesi bence artık marmara bölgesine sanayii ruhsatı verilmemesi lazım sıfırdan. Sivas Yozgat Samsun Çankırı Kastamonu Erzurum Kütahya Bilecik Adıyaman vs buralara göç sağlanmalı İstanbul un 7 milyon nüfusa inmesi lazım yoksa büyük depremde Türkiye kilitlenir 3 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    hocam halkıma uyarı diye msj paylaşma yöneticilere uyarı diye yaz yazını 0 0 Yanıtla
  • nagihan şahin:
    felaket tellalı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
Sinan Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti Sinan Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti
’Uçan Adam’ olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti 'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti
Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı Çetelerle işbirliği yaptığı iddia edilen polis, kendisini takip eden polisi dövdürtüp kaçırdı
Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu
Edin Dzeko’dan sürpriz açıklama Herkesin kafasını karıştırdı Edin Dzeko'dan sürpriz açıklama! Herkesin kafasını karıştırdı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
BM’den Hindistan ve Pakistan’a çağrı: Gerilim kritik noktaya geldi BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı: Gerilim kritik noktaya geldi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 15:08:00. #7.12#
SON DAKİKA: Naci Görür "Halkıma Uyarı" başlığıyla bir mesaj yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.