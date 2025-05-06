Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Şili'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"X hesabından "Halkıma Uyarı" başlık bir mesaj paylaşan Görür şu ifadeleri kullandı; "Şili'de meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde ölen yok. Bizde daha küçük depremler bile binlerce insanımızın ölümüne sebep oluyor. Onlar ülkelerini deprem dirençli hale getirmiş. Biz ne zaman deprem dirençli ketlere sahip olacağız?
Ne zaman deprem dirençli kentler talebinizi yerel ve merkezi yönetimlere duyurup bunun için çalışacaksınız? Yoksa elimden ne gelir diye ülkenize sahip çıkmayacak mısınız? Yönetimlerimiz bile buna hazır hale gelmişken ne duruyoruz? Yoksa fay tartışmasına devam mı edeceğiz? Haydi deprem dirençli kentlere, insanımız ölmesin."
Son Dakika › Yaşam › Naci Görür 'Halkıma Uyarı' başlığıyla bir mesaj yayınladı - Son Dakika
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