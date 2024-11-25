Naci Görür Malatya\'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

Yaşam

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada depremin, saat 20.20'de, 9.75 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Sarsıntının ardından deprem uzmanı Naci Görür'den kurumlara uyarı geldi.

"KURUMLAR CİDDİ OLARAK ÇALIŞMALI"

Fayda son depremin yaklaşık 2 bin 500 yıl önce gerçekleştiğine vurgu yapan görür, "Endişe verici, ciddi olarak çalışılmalı" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Polat-Doğanşehir/Malatya'da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar."

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLANDI

Depremin ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.