Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

Geniş Video İzle

Malatya'da Doğanşehir ilçesi merkezli yaşanan son depremin ardından uyarılarda bulunan deprem uzmanı Naci Görür, Doğanşehir fayında son depremin yaklaşık 2 bin 500 yıl önce gerçekleştiğinin altını çizerek "Endişe verici, ciddi olarak çalışılmalı" ifadesini kullandı.

25.11.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada depremin, saat 20.20'de, 9.75 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Sarsıntının ardından deprem uzmanı Naci Görür'den kurumlara uyarı geldi.

"KURUMLAR CİDDİ OLARAK ÇALIŞMALI"

Fayda son depremin yaklaşık 2 bin 500 yıl önce gerçekleştiğine vurgu yapan görür, "Endişe verici, ciddi olarak çalışılmalı" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Polat-Doğanşehir/Malatya'da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar."

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLANDI

Depremin ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Naci Görür Malatya\'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

Doğanşehir, Naci Görür, Malatya, Deprem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Allah Bilir Sen Değil 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür Malatya’daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
20:27 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
18:13 Dört İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi Dört İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
09:35 Beşiktaş’ın Göztepe’ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
09:23 Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 22:12:27. #1.11#
SON DAKİKA: Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.