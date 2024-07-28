Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz - Son Dakika
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Yaşam

Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz

Naci Görür\'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunun yöneltildiği ankette "deprem" seçeneğinin bulunmamasına tepki gösterdi. Görür "Benim güzel kalpli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz" dedi.

28.07.2024 10:02
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ASAL Araştırma'nın yurttaşlara, " Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarına tepki gösterdi. Görür sonuçlar arasında depremin olmamasını eleştirdi.

ASAL Araştırma, 26 ilde yurttaşa "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 64.6'sı Türkiye'deki en önemli sorunun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Sonuçlar arasında birçok konu yer alırken depremin yer almaması dikkati çekti.

Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz

"HER ŞEY NORMAL GİBİ YOLA DEVAM EDEMEZSİNİZ"

Prof. Dr. Naci Görür de bu duruma tepki göstererek X hesabından açıklama yaptı. Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Halk TV'de Türkiye'nin en önemli sorunlarını gösteren bir araştırma yayınlandı. ASAL diye bir kurum yayınlamış galiba. Ankette pahalılık var, güvenlik var, işsizlik var, terör var, ahlak kaybı var, anayasa var, Daha neler neler var. Olmayan ne biliyor musunuz? DEPREM YOK, DEPREM. Daha yakında elli binden fazla suçsuz, günahsız insanlarını gömmüş bir toplumun gerçeği bu. Televizyondaki konuşmacılar da her şey normalmiş gibi bunu tartışıyorlar. Benim güzel kalpli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden DEPREM DİRENÇLİ kentler talep ediniz. Sevgiyle."

Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz

Naci Görür, Türkiye, Deprem, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan Topcu: Hocam millet depremden önce açlıktan ölecek ne yapsın 30 8 Yanıtla
    Gökmen Karaçay: önce 3.dunya savasi 3 3
  • Hasan Özgün: AKP hükümeti bu ülkeye bir sınav olarak gönderilmiş orası çok net aşikar 18 15 Yanıtla
  • Oooo: Naci hoca haklı. İnsanın aslında o kadar zeki olmadığının isbatı 25 1 Yanıtla
  • ali öztürk: Anketteki sorular depremden ölmeyen yakınını ya da evini kaybetmeyen insanlara soruldu çünkü, eşekten düşeni ancak eşekten düşer anlar demiş nasrettin hoca 11 0 Yanıtla
  • fatih mazlum: Ederler. balik harizali olmasak bu kadar kotu yonetilmesine ragmen hala iktidar da olamazlardi ulkeyi yonetenler 3 4 Yanıtla
  • Emekli Tahminci: Naci bey tamam siz uzerinize duşeni yaptınız yeter artik hergun gyndemde kalmak icin çalışmayın bu deprem olacak caresi yok durduramazsın celik kasa evlermi yapalım uzatiyorsundq uzatiyorsun yeter otur git guzel inceleme yap 0 4 Yanıtla

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