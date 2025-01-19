Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe - Son Dakika
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Yaşam

Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

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Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan ve Karlıova arasına dikkat çekerek, "6 Şubat depremleri de o bölgeye enerji transfer etti. Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla. İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım" dedi.

19.01.2025 10:07  Güncelleme: 10:39
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SÖZCÜ TV'de Başka Bir Söz programına katılan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bilim adamları depremi önceden kestirme hususunda çok değişik yöntemler kullandılar. Hiçbir depremin birbiriyle benzer yönü yok. Karakteristikleriyle genellikle diğeri benzemiyor. İstanbul geliyorum diye bağıran bir deprem diye bilim dünyasında kıyaslanıyor. Bu belirtilerin hiçbiri Çin'de, Afrika'da yok" dedi.

"YEDİSU FAYI'NIN DEPREM ÜRETECEĞİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Görür depreme ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı; "Bilim insanlarında deprem dirençlilik öne çıktı. Türkiye'de ben de başka yer bilimci arkadaşlarımız da Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Fayı'nın o bölgede deprem üreteceğinden çok ciddi endişe ediyoruz. Kehanete falan lüzum yok. Yedisu Fayı'nda deprem tekerrür etme periyodu doldu. 250 senede bir üretiyor. En son deprem 1790'lardan bugünlere geldik. Deprem üretmeye gebe burası.

"KIRILMAYA HAZIR"

1939 Erzincan depremi olduğu zaman bu kesim kırılmamış. Kırılmaya hazır, daha tehlikeli hale geldi. 6 Şubat depremleri de o bölgeye enerji transfer etti. Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla. İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım.

"MARAŞ, MALATYA, HATAY İÇİN UYARDIK; KİMSE DİNLEMEDİ"

Senelerce Maraş'a, Malatya'ya, Hatay'a dikkat edin diye bağırdık, deprem geliyor diye. Bütün orada yaşayan insanlar bilirler. Hiç kimse bunu dikkate almadı. Akla gelen her devlet yetkilisine bu raporları yazdık. Biz bilim dünyası olarak ne yapalım?"

Naci Görür, Yedisu Fayı\'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

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Son Dakika Yaşam Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Burak Öztürk:
    bin tane yer söyledin illa bi yerlerde birgün olacak, bende sana o kadar yer sayayım olacak diye ))) 0 0 Yanıtla
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