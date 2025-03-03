Namaz kılmayanlar oruç tutabilir mi? İlahiyatçıların görüşü çok net - Son Dakika
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Yaşam

Namaz kılmayanlar oruç tutabilir mi? İlahiyatçıların görüşü çok net

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, "Namaz kılmıyorsanız oruç tutmanız da gerekmez" düşünceleri artmaya başladı. Bu yaklaşımların cahilce olduğunu belirten ilahiyatçılar, namaz kılmayan veya başörtülü olmayanların da oruç tutabileceğini, çünkü hepsinin birbirinden bağımsız ibadetler olduğunu belirtiyor.

03.03.2025 16:58  Güncelleme: 17:15
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her sene olduğu gibi aynı tartışmalar gündeme gelmeye başladı. Bunlardan birisi de "Namaz kılmayanların tutması gerekmez" konusu oldu.

"NAMAZ VE ORUÇ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ İBADETLER"

Bu yaklaşımların cahilce olduğunu belirten uzmanlar, namaz ve orucun birbirinden bağımsız ibadetler olduğunu vurguladı. İslami ölçülere göre örtünmeyen kadınlara da, "Oruç tutmalarına gerek olmadığı ve oruçlarının Allah katında kabul edilmeyeceği" şeklinde sözler sarf edildiğini belirten ilahiyatçılar bunun da yanlış olduğuna dikkat çekti.

Mirathaber'de yer alan habere göre, Allah'ın namaz kılma ve örtünme şartı koymadan orucu emrettiğini söyleyen ilahiyatçılar, oruca yönelmeyi engelleyici söylemde bulunmanın hayrı engelleyen büyyük bir günah olduğunu kaydetti.

Bu konuya Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 185. ayette şu şekilde yer verildi:

"Ramazan oruç tutmanız gereken ayıdır, insanlığa yol göstermek, hidâyetin apaçık delillerini ve doğruyu yanlıştan ayırt etmenin şaşmaz ölçüsü olan Furkan'ı açıklamak üzere, Kur'ân ilk olarak bu ayda indirilmeye başlanmıştır. O hâlde, içinizden her kim o aya sağ salim erişirse, onu baştan sona oruçlu geçirsin. Fakat her kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı gün sayısınca diğer günlerde orucunu kaza etsin. Unutmayın ki, Allah bu ibadetleri sizin iyiliğiniz için ve size olan merhametinden dolayı emretmiştir: Zira Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Bundan dolayıdır ki, oruç günleri olarak belirlenen sayıyı diğer günlerde kaza ederek veya fidye vererek tamamlamanız, size öğrettiği şekilde kendisini saygıyla anıp yüceltmeniz ve bunca nimetleri karşılığında O'na şükretmeniz için her türlü kolaylığı gösterir."

Namaz kılmayanlar oruç tutabilir mi? İlahiyatçıların görüşü çok net

Toplum, Yaşam, Dünya, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Namaz kılmayanlar oruç tutabilir mi? İlahiyatçıların görüşü çok net - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Murat Ergin:
    Siz nasıl ilahiyatçısınız namaz kılmayanlar oruç tutarsa orucun onlara bir faydası olmaz namaz farzdır namaz günde 5 vakit ALLAHA boyun eğmektir oruç ise oda farzdır ama senede 1 aydır namaz daha makbuldur namaz kılmiyan bir insan oruç tutuyorsa o oruç ona fayda vermez namaz ile oruç et ile tırnak gibidir birbirnden ayrılamaz. 62 276 Yanıtla
    İsik Hizi:
    Çok cahilce bir yorum çok itici 10 0
  • Talat Yelbuz:
    BENDE SUNU MERAK EDİYORUM, NAMAZ KILIP, ANCAK KUL HAKKI, YETIM HAKKI YIYENLERIN, ÇALANLARIN MALI GÖTÜRENLERIN , ULKEYI SOYANLARIN, ORUÇLARI KABUL OLUR MU 152 18 Yanıtla
    Alper Elma:
    kendini anlatma seni taniyoruz 2 4
    124y7899:
    sadece oruca olan sayısal borcunu öder.mükâfatını sevabını asla göremez 0 3
    146314:
    Hep aynı terane ... Muhakkak namaz ile kul hakkı ,yetim hakkı, hırsızlık hep bir arada söyleyin buna sığının. peki kül hakkı yemeyen, çalmayan ülkeyi sormayan dürüst ama namaz kılmayan ne olacak . saçma saçma ayninyorumdan bıkmadınız. hepsi ayrı şeyler. 0 2
    Sonmezz:
    Allah varsa 22 yıldır neden… 0 0
  • AHMET YILDIZHAN:
    Allah'ım sen bizi böylesine düşünen cahil insanlardan koru... 128 8 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    Bunu yargılayacak ve soracak olan Allah bu konuyu açan Allah'tan çok uzaktır 56 4 Yanıtla
  • Abdurrahman Genzileli:
    Sen ilahiyatçı mısın? 16 24 Yanıtla
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