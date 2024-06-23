NASAR\'dan dünyada bir ilk! VIP arama kurtarma hizmeti başlatıyorlar

Yaşam

NASAR Arama Kurtarma Özel Eğitim Danışmanlık Şirketi olarak dünyada bir ilki gerçekleştirerek VIP Arama Kurtarma hizmetini başlatıyoruz. Ülkemizin sık sık karşılaştığı deprem ve doğal afet riskleri göz önünde bulundurulduğunda, sürekli olarak gecikmelerle karşılaşıldığını biliyoruz. Bizim eğittiğimiz profesyonel ekipler, siz tarafından kiralandığında doğrudan size ait bir ekip olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirecektir.

Afet öncesinde bize başvurduğunuzda, potansiyel afet türlerini ve riskleri belirleyerek risk analizi yapacak ve gereken tedbirleri alacağız. Afet anında, sizin için ayrılan ekipleriniz size ve belirlediğiniz kişilere müdahale edecek ve güvenli bir şekilde tahliye edecekler. Afet sonrasında ise çadır, gıda, tıbbi destek ve ulaşım gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. Böylece devlet size ulaşana kadar hiçbir endişeniz olmayacak.