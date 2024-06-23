NASAR'dan dünyada bir ilk! VIP arama kurtarma hizmeti başlatıyorlar - Son Dakika
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Yaşam

NASAR'dan dünyada bir ilk! VIP arama kurtarma hizmeti başlatıyorlar

NASAR\'dan dünyada bir ilk! VIP arama kurtarma hizmeti başlatıyorlar

NASAR Arama Kurtarma Özel Eğitim Danışmanlık Şirketi, bir ilke imza atarak VIP Arama Kurtarma hizmetini başlatıyor. Bu hizmet ile NASAR, müşterilerine özel ekipler ile deprem ve doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi gerçekleştirecek. Afet öncesi risk analizi yapacak olan ekipler, afet anında ve sonrasında müşterilere müdahale ederek, tahliye ve gerekli ihtiyaçların karşılanması konusunda yardımcı olacak.

23.06.2024 20:46
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NASAR Arama Kurtarma Özel Eğitim Danışmanlık Şirketi olarak dünyada bir ilki gerçekleştirerek VIP Arama Kurtarma hizmetini başlatıyoruz. Ülkemizin sık sık karşılaştığı deprem ve doğal afet riskleri göz önünde bulundurulduğunda, sürekli olarak gecikmelerle karşılaşıldığını biliyoruz. Bizim eğittiğimiz profesyonel ekipler, siz tarafından kiralandığında doğrudan size ait bir ekip olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirecektir.

NASAR'dan dünyada bir ilk! VIP arama kurtarma hizmeti başlatıyorlar

Afet öncesinde bize başvurduğunuzda, potansiyel afet türlerini ve riskleri belirleyerek risk analizi yapacak ve gereken tedbirleri alacağız. Afet anında, sizin için ayrılan ekipleriniz size ve belirlediğiniz kişilere müdahale edecek ve güvenli bir şekilde tahliye edecekler. Afet sonrasında ise çadır, gıda, tıbbi destek ve ulaşım gibi ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. Böylece devlet size ulaşana kadar hiçbir endişeniz olmayacak.

NASAR'dan dünyada bir ilk! VIP arama kurtarma hizmeti başlatıyorlar
NASAR'dan dünyada bir ilk! VIP arama kurtarma hizmeti başlatıyorlar
NASAR'dan dünyada bir ilk! VIP arama kurtarma hizmeti başlatıyorlar
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

Deprem, Eğitim, Teknoloji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam NASAR'dan dünyada bir ilk! VIP arama kurtarma hizmeti başlatıyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: NASAR'dan dünyada bir ilk! VIP arama kurtarma hizmeti başlatıyorlar - Son Dakika
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