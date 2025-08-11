Nazan Eke: Çörek otlu kahveyi dünyada ilk biz ürettik, kız çocuklarını okutacağız

Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan Alyalina Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Eke, iş hayatındaki başarı hikâyesini ve sosyal sorumluluk projelerini anlattı. 309 farklı ürün grubuyla faaliyet gösteren Eke, pandemi sürecinde yurt dışına açıldıklarını, çörek otlu kahveyi dünyada ilk kez üreten firma olduklarını belirtti. Ülke ekonomisine katkı sağlayan iş modellerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Eke, özellikle erkek bakım ürünlerindeki artan talebe dikkat çekti. Kız çocuklarının eğitimine destek olacak bir aile vakfı kurma hedefini de paylaşan Eke, iş hayatı ve özel yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.

İŞ VE YENİLİKTE ÖNCÜ

Nazan Eke, pandemi döneminde yurt dışı pazarına açıldıklarını ve bu sayede markalarını küresel ölçekte tanıttıklarını vurguladı. Ülke ekonomisine katkı sağlayan bir iş yaptıklarını dile getiren Eke, özellikle erkek saç bakım ve kişisel bakım ürünlerinin son dönemde ciddi bir ivme kazandığını ifade etti.

AİLE VE ÖZEL HAYATA DAİR SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Mutlu bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Eke, ailesinin sosyal hayatındaki rolünün büyük olduğunu belirtti. Evlilik sürecine dair anılarını paylaşan Eke, çörek otlu kahveyi tanıtırken eşinden evlilik teklifi aldığını anlattı. Eşinin kıskançlığı nedeniyle çocuk sahibi olamadıklarını ifade eden Eke, bu konuda yaşadıkları özel zorluklara da değindi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Toplumsal faydaya önem verdiklerini belirten Eke, 15 yaşında konuşamayan bir çocuğun konuşmasına, 10 yaşında yürüyemeyen bir çocuğun ise yürümesine vesile olduklarını anlattı. Gelecekte bir aile vakfı kurmak istediklerini söyleyen Eke, bu vakfın gelirlerinin bir kısmını kız çocuklarının eğitimine ayırmayı planladıklarını belirtti.