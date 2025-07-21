Nigella Başkanı Fatih Eke çocukluğunu ve zorluklarını anlattı: "Yetim büyüdüm, okul bahçesinde yattı - Son Dakika
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Yaşam

Nigella Başkanı Fatih Eke çocukluğunu ve zorluklarını anlattı: "Yetim büyüdüm, okul bahçesinde yattı

Nigella Başkanı Fatih Eke çocukluğunu ve zorluklarını anlattı: "Yetim büyüdüm, okul bahçesinde yattı
21.07.2025 16:57
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Nigella Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eke, Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'na hayat hikâyesini anlattı. Çocukluğunda yaşadığı yoksulluk ve travmaları paylaşan Eke, çörek otu sektöründeki başarısını da detaylandırdı.

Nigella Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eke, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında çocukluğundan iş hayatına uzanan zorlu yaşam öyküsünü anlattı. Babasını 7 yaşında kaybeden, tuğla fabrikalarında çalışarak büyüyen Eke, yaşadığı yoklukları, ailesine ve çörek otuna dair bilinmeyenleri paylaştı.

"ÇÖREK OTU DÜNYANIN EN GÜÇLÜ BİTKİSİ"

Fatih Eke, 4000 yıllık geçmişe sahip çörek otunu "dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü bitkisi" olarak tanımladı. Şirketinin pandemide 55 kat büyüdüğünü söyleyerek çörek otunun faydalarını anlattı.

"YETİM BÜYÜDÜM, YETİŞTİRME YURTLARINDA KALDIM"

7 yaşında babasını kaybettikten sonra zorlu bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Eke, "Kalacak yerim olmadığı için bir dönem yetiştirme yurtlarında kaldım" dedi. Okul bahçesinde yattığı, travmaları nedeniyle yatağa işediği günleri paylaştı.

Nigella Başkanı Fatih Eke çocukluğunu ve zorluklarını anlattı: 'Yetim büyüdüm, okul bahçesinde yattı

"HALAM KIZMASIN DİYE KUZENİM DE YATAĞA İŞİYORDU"

Yaşadığı travmaları anlatan Eke, halasından azar işitmemek için yatağa işediği günlerde kuzeninin de kendisine destek olmak için aynı şeyi yaptığını açıkladı.

"17 KEZ İFLAS ETTİM, 5 KEZ İNTİHAR ETMEYE KALKIŞTIM"

Hayatındaki zorlukları sıralayan Eke, 17 kez iflas ettiğini ve 5-6 kez intihar girişiminde bulunduğunu dile getirdi. Ancak her seferinde Allah'ın kendisine sahip çıktığını vurguladı.

"PANDEMİDE 55 KAT BÜYÜDÜK, FERRARİ'YE BİNEN ÇİFTÇİ OLABİLİRSİNİZ"

Bugün çörek otu sektöründe büyük bir başarıya ulaştıklarını anlatan Eke, çiftçilik yaparak Ferrari'ye binilebileceğini söyledi. Türkiye'den Endonezya ve Bangladeş'e blockchain akademileri kurarak iş dünyasında global adımlar attıklarını belirtti.

"BABAM ÖLDÜĞÜ HASTANE ODASINI 30 YIL SONRA RESTORE ETTİRDİM"

Babasıyla ilgili anılarını da paylaşan Fatih Eke, çocukluğunda ona sürekli "Benim oğlum büyük adam olacak" diyen babasının öldüğü hastane odasını 30 yıl sonra restore ettirdiğini ifade etti.

İş Dünyası, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nigella Başkanı Fatih Eke çocukluğunu ve zorluklarını anlattı: 'Yetim büyüdüm, okul bahçesinde yattı - Son Dakika

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