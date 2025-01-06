O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil - Son Dakika
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Yaşam

O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil

O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye\'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil

Türkiye'de yazılı ve görsel basında emekli maaşı ve banka promosyonuna ilişkin haberlerde sıklıkla kullanılan ''ATM'den para çeken emekli'' fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraftaki kişinin Türk olmadığı öğrenildi.

06.01.2025 17:25
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Emekli maaşına ilişkin haberlerin yanı sıra zam dönemlerinde ve bankaların sık sık güncellediği maaş promosyonları haberlerinde de karşımıza kasket şapkası, iri gözlükleri ve bıyıklı tarzıyla bir yaşlı fotoğrafı çıkıyor.

"TÜRKİYE VE DÜNYANIN EN ÜNLÜ EMEKLİSİ"

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici "Türkiye ve dünyanın en ünlü emeklisi" başlıklı yazısında söz konusu fotoğrafı kimin çektiğini ve fotoğrafın hangi ülkelerde kullanıldığını yazdı.

"TÜRKİYE'DEN BİR EMEKLİ DEĞİL"

Fotoğrafın yazılı ve görsel basında sıkça kullanıldığını belirten Bildirici, "Hatta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasında da bu fotoğrafa yer verilmiş. Ziraat Bankası da ATM'nin üzerine ve ekranına bankanın logosunu koyup montajlayarak koymuş bu fotoğrafı web sayfasına... Enteresan tarafı, bu kişinin Türkiye'den bir emekli olmaması. Zira Portekiz, Ukrayna, İspanya gibi birçok ülkede haber siteleri bu fotoğrafı, yıllardır kullanmış. 2019'dan itibaren dünyanın birçok ülkesinde çoğu kez de emeklilerle ilgili haberlerde yayımlanmış bir fotoğraf..." ifadelerine yer verdi.

O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil

"BANKAMATİKTEN SONRA DONDURMA YEMİŞ"

Fotoğrafın 26 Eylül 2016'da Shutterstock'a sonra da Istock'a yüklendiğini belirten Bildirici, yazısına şöyle devam etti: "Stok sitesinde bu kişinin dondurma yerken gibi farklı fotoğrafları da var; muhtemelen bankamatikten sonra dondurma yemiş! İsmini bulamadım ama anlaşılan bu kişi, sadece Türkiye'nin değil belki dünyanın en ünlü emeklisi."

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Medya, Yaşam, Banka, ATM, Son Dakika

Son Dakika Yaşam O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • B BAYRAKTAR:
    Hey gidi günler. Emekliler cephe savunur gibi iktidar savunuyorlardı. Şimdi neredeyse çayı bile termos a koyup kahveye gidecekler. Ama üzülmüyorum. rabbim daha beter eder inş. Taze ekmeğe bırak, Kuru ekmeğe muhtaç olursunuz inş. En büyük oyu sizden alıyordu :))) Şimdi kısık sesle bize çok yanlış yaptılar diyorlar. 10 8 Yanıtla
  • barış özcan:
    Aslında en dramatik olan, dedeler nineler maaşları ile torunlarını hoş ederdi, şimdi torunlardan uzak duruyorlar mecburiyetten, çok mahçup oluyorlardır. 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu emekli ölmüş gibi 1 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    onu bike çalmış lar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil - Son Dakika
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