O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye\'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil

Yaşam

Emekli maaşına ilişkin haberlerin yanı sıra zam dönemlerinde ve bankaların sık sık güncellediği maaş promosyonları haberlerinde de karşımıza kasket şapkası, iri gözlükleri ve bıyıklı tarzıyla bir yaşlı fotoğrafı çıkıyor.

"TÜRKİYE VE DÜNYANIN EN ÜNLÜ EMEKLİSİ"

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici "Türkiye ve dünyanın en ünlü emeklisi" başlıklı yazısında söz konusu fotoğrafı kimin çektiğini ve fotoğrafın hangi ülkelerde kullanıldığını yazdı.

"TÜRKİYE'DEN BİR EMEKLİ DEĞİL"

Fotoğrafın yazılı ve görsel basında sıkça kullanıldığını belirten Bildirici, "Hatta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasında da bu fotoğrafa yer verilmiş. Ziraat Bankası da ATM'nin üzerine ve ekranına bankanın logosunu koyup montajlayarak koymuş bu fotoğrafı web sayfasına... Enteresan tarafı, bu kişinin Türkiye'den bir emekli olmaması. Zira Portekiz, Ukrayna, İspanya gibi birçok ülkede haber siteleri bu fotoğrafı, yıllardır kullanmış. 2019'dan itibaren dünyanın birçok ülkesinde çoğu kez de emeklilerle ilgili haberlerde yayımlanmış bir fotoğraf..." ifadelerine yer verdi.

"BANKAMATİKTEN SONRA DONDURMA YEMİŞ"

Fotoğrafın 26 Eylül 2016'da Shutterstock'a sonra da Istock'a yüklendiğini belirten Bildirici, yazısına şöyle devam etti: "Stok sitesinde bu kişinin dondurma yerken gibi farklı fotoğrafları da var; muhtemelen bankamatikten sonra dondurma yemiş! İsmini bulamadım ama anlaşılan bu kişi, sadece Türkiye'nin değil belki dünyanın en ünlü emeklisi."