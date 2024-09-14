Obez kedinin zor anları görenleri güldürdü! Diyet merkezinden kaçamadı - Son Dakika
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Yaşam

Obez kedinin zor anları görenleri güldürdü! Diyet merkezinden kaçamadı

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Diyet merkezinden kaçmaya çalışan şişman bir kedinin başarısız girişimi, ayakkabı rafına sıkışmasıyla son buldu. Ayakkabılıktaki bir terlik kılığında öylece duran ve kurtarılmayı bekleyen obez kedinin şaşkın halleri, beğeni yağmuruna tutuldu ve görenleri güldürdü.

14.09.2024 12:27  Güncelleme: 13:44
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Rusya'da bir diyet merkezinden kaçmaya çalışan 16 kiloluk kedi, ayakkabı rafına sıkışarak korkunç bir durum yaşadı. Kedi, merkezde sıkı bir egzersiz rejimine ve yiyecek kısıtlamasına tabi tutuluyordu. Kedinin, tıbbi yardım almadan önce 16 kiloya kadar şiştiği ve yürüyemediği bildirildi. Sağlık uzmanları, ev kedilerinin 4,5 kilo (10 pound) ağırlığında olması gerektiği ve bu yüzden kedinin kilosunu düşürmek için yeni bir diyet ve düzenli egzersiz programı uygulandığı belirtildi.

Obez kedinin zor anları görenleri güldürdü! Diyet merkezinden kaçamadı

Croshik (Rusça'da "Kırıntılar" anlamına geliyor) adlı kedi, Rusya'nın Perm kentindeki merkezden kaçmaya çalışırken görevliler tarafından bulundu. Merkezde sıkı bir egzersiz rejimine ve yiyecek kısıtlamasına tabi tutuluyordu.

New York Post'ta yer alan habere göre, fotoğraflarda yaklaşık 16 kilo olan (38 pound) ağırlığındaki şişman kedinin, ayakkabı rafının parmaklıkları arasına sıkışmış ve yüzü parlak mavi bir terliğin içine gömülmüş olduğu görülüyor. Rehabilitasyon uzmanı Ekaterina Bedakova, yayınladığı "Croshik... bugün kargaşa çıkardı ve kaçmaya çalıştı" paylaşımıyla görenleri güldürdü.

Obez kedinin zor anları görenleri güldürdü! Diyet merkezinden kaçamadı


"BİR MİKTAR YEMEK, ONU KENDİNE GETİRDİ"

"Terlik kılığında bulduğumuzda çok sinirlendi ama... bir miktar yemek yedikten sonra sakinleşti."

Bir hafta önce Rusya'daki bir hastanenin bodrumunda ilk kez keşfedilen ve adını yiyecekleri süpürme yeteneğinden alanCroshik için uzun bir yolculuk oldu .

Çalışanların şişman evcil hayvanı sadece kurabiye ve çorbayla besledikleri ve bunun sonucunda 16 kiloya kadar şiştiği, o kadar ağırlaştığı ki yürüyemediği bildirildi. Sağlık uzmanları , çoğu ev kedisinin yaklaşık 10 pound ağırlığında olması gerektiğini söylüyor ; ancak boyut, cinse bağlı olarak değişebilir.

Obez kedinin zor anları görenleri güldürdü! Diyet merkezinden kaçamadı

KOŞU BANDI EGZRSİZLERİ YAPIYOR

Prem'deki Matroskin Barınağı'ndan bir sözcü, "Croshik'in hikayesi, birinin bir kediyi o kadar çok sevdiği ve onu bu duruma getirene kadar beslediği son derece nadir bir vakadır" açıklamasını yaptı.

Croshik'ı normal kilosuna indirebilmek için barınak çalışanları, devasa kediyi yeni bir diyet ve düzenli koşu bandı egzersizleri içeren bir kilo verme yolculuğuna çıkardılar.

HEDEF: HAFTADA 50 GRAM

İkinci egzersizde ise eklemlerindeki zorlanmayı azaltmak için kediyi bir su tankına koydular; bu durum, kedinin su altındaki düzenek üzerinde isteksizce yürüdüğü fotoğraflarda da görülüyor.

Çalışanlar, su aerobiği seanslarından sonra kurumasını kolaylaştırmak için Croshik'in karnını bile tıraş ettiler. Neyse ki veterinerler Croshik'in yeni rutini konusunda olumlular. Bu yeni sağlık rejimi altında, 'büyük boy kanepe tırmalayıcı'nın haftada 70-50 gram arasında kilo vereceğini öngörüyorlar.

Bedakova, Croshik'in talihsiz kaçış girişiminin aslında iyi bir işaret olduğunu, çünkü onun "çok aktif " olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

Obez kedinin zor anları görenleri güldürdü! Diyet merkezinden kaçamadı

Hayvanlar, Sağlık, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Obez kedinin zor anları görenleri güldürdü! Diyet merkezinden kaçamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Bu Kim: çok tatli 31 1 Yanıtla
  • Gökhan Yıldırımkaya: Garfield…..?? 15 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik: kotu kedi şero 2 0 Yanıtla

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