Ödevi sayesinde 10 yaşında milyoner oldu - Son Dakika
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Yaşam

Ödevi sayesinde 10 yaşında milyoner oldu

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ABD'de yaşayan 10 yaşındaki çocuğun sınıf ödevi, hayatını tamamen değiştiren bir dönüm noktası oldu. Legolarıyla oynarken karşılaştığı soruna "yapıştırıcı" icadıyla çözüm bulan çocuk, bu sayede milyoner oldu.

18.12.2024 15:45  Güncelleme: 16:09
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ABD'de yaşayan 10 yaşındaki Tripp Phillips'in ev ödevi sayesinde yaptığı buluşla hayatı tamamen değişti. Çocuk, evde legolarıyla oynarken karşılaştığı soruna bulduğu çözümle milyoner oldu.

İCAT ETTİĞİ YAPIŞTIRICIYLA HAYATI DEĞİŞTİ

Sportskeeda'da yer alan habere göre; Phillips'in icat ettiği yapıştırıcı, legoların birbirine zarar vermeden sağlam bir şekilde yapışmasını sağlarken ılık suyla kolay çözülebilmesi dikkat çekti. 2015 yılında düzenlenen Uluslararası Torrance Yaratıcılık Ödülleri'nde birincilik kazanan Phillips, 40 bin dolarlık sermayeyle icadını hayata geçirdi.

YILLIK KAZANCI 2 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Phillips, 2017'de girişimcilik programı Shark Tank'te yatırımcıların desteğini kazandı. Başlangıçta 7 bin adet satan ürün, yıllar içerisinde büyük bir başarı yakaladı. 2022 yılında 1 milyon dolarlık kazanca ulaşan 10 yaşındaki çocuk, 2024 yılı itibarıyla gelirini 2 milyon dolara çıkardı.

Ödevi sayesinde 10 yaşında milyoner oldu

Ekonomi, Eğitim, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ödevi sayesinde 10 yaşında milyoner oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abdullah Demir:
    benim yeğenim 11 yaşında tuvalete gidemiyor 14 3 Yanıtla
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