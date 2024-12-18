Ödevi sayesinde 10 yaşında milyoner oldu

Yaşam

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ABD'de yaşayan 10 yaşındaki Tripp Phillips'in ev ödevi sayesinde yaptığı buluşla hayatı tamamen değişti. Çocuk, evde legolarıyla oynarken karşılaştığı soruna bulduğu çözümle milyoner oldu.

İCAT ETTİĞİ YAPIŞTIRICIYLA HAYATI DEĞİŞTİ

Sportskeeda'da yer alan habere göre; Phillips'in icat ettiği yapıştırıcı, legoların birbirine zarar vermeden sağlam bir şekilde yapışmasını sağlarken ılık suyla kolay çözülebilmesi dikkat çekti. 2015 yılında düzenlenen Uluslararası Torrance Yaratıcılık Ödülleri'nde birincilik kazanan Phillips, 40 bin dolarlık sermayeyle icadını hayata geçirdi.

YILLIK KAZANCI 2 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Phillips, 2017'de girişimcilik programı Shark Tank'te yatırımcıların desteğini kazandı. Başlangıçta 7 bin adet satan ürün, yıllar içerisinde büyük bir başarı yakaladı. 2022 yılında 1 milyon dolarlık kazanca ulaşan 10 yaşındaki çocuk, 2024 yılı itibarıyla gelirini 2 milyon dolara çıkardı.