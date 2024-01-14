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Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti - Son Dakika
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Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti

7 yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Kılıç, oğlunun şehit haberini aldığını andaki acı dolu yüz ifadesiyle hafızalara kazınmıştı.

14.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 16:07
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8 Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç, vefat etti.

ACI BAKIŞI HAFIZALARA KAZINDI

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde 8 Şubat 2017 günü Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evi Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit oldu. Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verilmişti. Bu sırada kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç'ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı akıllarda kazındı.

ŞEHİT HABERLERİNİ ALINCA RAHATSIZLANMIŞ

Her gören yüreğini dağlayan bu bakışın sahibi oğlunun üzüntüsüne 9 şehidimiz de eklenince dün akşam rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit babası Kılıç'ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığına götürüldü. Baba Kılıç kılınan cenaze namazının ardından çocuklarının ve akrabalarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
YORUMLAR (1)
  • Aydin Burak: Rabbim mekanını cennet eylesin insAllah Yanıtla 1 0

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SON DAKİKA: Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti - Son Dakika
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