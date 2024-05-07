Çakmaklı Mahallesi'ndeki Okulun Bahçesinden İnşaat Malzemeleri Geçirilmesi Endişesi Son Buldu - Son Dakika
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Yaşam

Çakmaklı Mahallesi'ndeki Okulun Bahçesinden İnşaat Malzemeleri Geçirilmesi Endişesi Son Buldu

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Çakmaklı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda öğrencileri bulunan vatandaşların endişesi belediyenin gelen tepkiler üzerine harekete geçmesiyle sona erdi. Büyükçekmece Belediyesi, okulun yanındaki inşaat alanında kullanılan vinçin taşıyıcı kollarını kısaltarak güvenlik önlemlerini artırdı.

07.05.2024 14:12  Güncelleme: 14:17
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Çakmaklı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda öğrencileri bulunan vatandaşların endişesi belediyenin gelen tepkiler üzerine harekete geçmesiyle sona erdi. Bu endişenin nedeni ise yaklaşık bir aydır okulun yanındaki inşaat çalışmasında kullanılan vincin tonlarca ağırlıktaki inşaat malzemelerini çocukların oyun oynadığı okulun bahçesinden geçirmesiydi.

BELEDİYE TEPKİ TOPLAMIŞTI

Büyükçekmece Belediyesi'ne konu hakkında şikayette bulunan veliler o anlara ait görüntüleri ise sosyal medya hesaplarından paylaşarak inşaat çalışmalarına ilişkin adım atılması çağrısında bulundu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun yanındaki inşaat alanında kullanılan vinç, öğrencilerimiz için ciddi bir risk oluşturuyordu. Hızla harekete geçen ekiplerimizin, inşaat firmasıyla yapılan görüşmeler sonucunda vinçin taşıyıcı kollarını 10 metre kısaltarak yönünü değiştirdiği ve güvenlik önlemlerini artırdığı görüntüler basına yansıdı" ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Yaşam Çakmaklı Mahallesi'ndeki Okulun Bahçesinden İnşaat Malzemeleri Geçirilmesi Endişesi Son Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çakmaklı Mahallesi'ndeki Okulun Bahçesinden İnşaat Malzemeleri Geçirilmesi Endişesi Son Buldu - Son Dakika
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