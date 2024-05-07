Çakmaklı Mahallesi'ndeki Okulun Bahçesinden İnşaat Malzemeleri Geçirilmesi Endişesi Son Buldu

Yaşam

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Çakmaklı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda öğrencileri bulunan vatandaşların endişesi belediyenin gelen tepkiler üzerine harekete geçmesiyle sona erdi. Bu endişenin nedeni ise yaklaşık bir aydır okulun yanındaki inşaat çalışmasında kullanılan vincin tonlarca ağırlıktaki inşaat malzemelerini çocukların oyun oynadığı okulun bahçesinden geçirmesiydi.

BELEDİYE TEPKİ TOPLAMIŞTI

Büyükçekmece Belediyesi'ne konu hakkında şikayette bulunan veliler o anlara ait görüntüleri ise sosyal medya hesaplarından paylaşarak inşaat çalışmalarına ilişkin adım atılması çağrısında bulundu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun yanındaki inşaat alanında kullanılan vinç, öğrencilerimiz için ciddi bir risk oluşturuyordu. Hızla harekete geçen ekiplerimizin, inşaat firmasıyla yapılan görüşmeler sonucunda vinçin taşıyıcı kollarını 10 metre kısaltarak yönünü değiştirdiği ve güvenlik önlemlerini artırdığı görüntüler basına yansıdı" ifadeleri kullanıldı.