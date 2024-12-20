Öğretmen maaşlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken öğretmenlerle ilgili paylaşımlar yapan bir sayfaya gönderilen "Öğretmen maaşı 60 bin TL olmuş hala ağlıyorsunuz" şeklindeki mesaj olayı başka bir boyuta taşıdı.
Kendilerine gönderilen bu mesajı "Gecenin 4'ünde atılan mesaja bakın. Bunlar eğitilmez" notuyla paylaşan sayfanın gönderisinin altına kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
İşte sayfanın paylaştığı o mesaj;
Son Dakika › Yaşam › Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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