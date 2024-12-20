Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı

Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı

Öğretmenlerle ilgili paylaşımlar yapan bir sayfaya gönderilen ''Öğretmen maaşı 60 bin TL olmuş hala ağlıyorsunuz'' şeklindeki mesaj kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bu mesajı ''Gecenin 4'ünde atılan mesaja bakın'' notuyla paylaşan sayfanın gönderisinin altına ''Bir yerleri açık kalmıştır'' şeklinde yorumlar yapıldı.

20.12.2024 17:09  Güncelleme: 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğretmen maaşlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken öğretmenlerle ilgili paylaşımlar yapan bir sayfaya gönderilen "Öğretmen maaşı 60 bin TL olmuş hala ağlıyorsunuz" şeklindeki mesaj olayı başka bir boyuta taşıdı.

"60 OLSA BİLE ÇOK MU YANİ?"

Kendilerine gönderilen bu mesajı "Gecenin 4'ünde atılan mesaja bakın. Bunlar eğitilmez" notuyla paylaşan sayfanın gönderisinin altına kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

    • 7 ay çalışmanıza göre fazla bile...
    • 60 olsa bile çok mu yani?
    • Yalancının Allah belasını versin mi?
    • Öğretmenlere laf atan boş beleşler sözüm size çocuklarınızı okula göndermeyin.

    İşte sayfanın paylaştığı o mesaj;

    Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj tartışmaları alevlendirdi

    Sosyal Medya, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

    Son Dakika Yaşam Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (53)

    • Emin Erol:
      Evet doğru sürekli tatil yaz tatili kış tatili haftasonu tatili hep ağlıyorlar doğru 30 bin bile çok bu çalışmaya 220 192 Yanıtla
    • Ozgur Ozer:
      Öğretmenler en çok maaşı alan devlet memuru olsunlar saygı duyarım ama gerçekten öğretmenlik yapanlar kalsın sadece… Gününü geçirmek için okula gelip öğrencilerle ilgilenmeyen, hiçbiriey öğretmeyen ve çaba göstermeyenler 100 lira bile haketmiyorlar… 266 13 Yanıtla
    • Seçmece null:
      Polis, gündüz 11 saat,gece 13 saat çalışıyor. 55 bini geçemiyor.2 defa zorunlu şark hizmeti var,gece çalışma var gece için mesai ücreti yok,Uygun görülüp verilirse senelik izni dışında 1 gün dahi izni yok.Kurban bayramı,ramazan bayramı yok...Sesin çıkarsa sürgün... 190 54 Yanıtla
    • Sinan Zeybekler:
      öğretmen ler ağlamasın üstelik ek dersler veriyor lar ama doyumsuz bir milletiz istisnalar dışında 156 84 Yanıtla
    • Sinan Zeybekler:
      doğru yeğenim öğretmen 62500 tl alıyor maaş 96 60 Yanıtla
    • ZEKİ REİS:
      öğretmenlerin çalışma saatlerini yani saat ücretlerini özel sektörde çalışanlar ile karşılaştırın . aradaki farkı görünce öğretmenlerin ağlamasının boş olduğunu göreceksiniz. haftanın 2 günü okula derse girip diğer 5 günü yatan Arapça öğretmeni tanıyorum. başka branşlarda haftada 3 gün derse girip 4 gün yatan . bazılarında 4 gün girip 3 gün yatan. hafta da 5 gün tatil ne demek ya? özel sektörde millet 13 gün üst üste çalışıp 1 gün pazar dinleniyor 112 39 Yanıtla
    • Tayyar Çalışkan:
      nankörler yüzde 60 nankör 88 49 Yanıtla
    • Ali Sap:
      aldıkları para helalmı değil 52 68 Yanıtla
    • Halil Sahin:
      çalışan öğretmenler 60 bin TL alır doğrudur. Ama emekli bir öğretmen 30 bin TL alıyormu birde ona bakın çalışırken versiyonunda emekli olunca neden vermiyorsunuz emekli olunca bu öğretmenin yemesi içmesi giyinmesini kuşanması yokmu emekli olunca açmı kalsın öğretmenlerde öyle tüm memur emekliside öyle eskiden emekli olan birisi çalışırkenki maaşının %75 ini alıyordu Şimdi ise yarısını bile alamıyor. 47 46 Yanıtla
    • Celaleddin Mertel:
      Bacımız bu sayfaları hep chpliler takip ediyor zannetmiş, adama pabucu tersten giydirirler aman ha, öğretmenlerimizi tabiki severiz ama boşboğazlığa gerek yok , birazcık şükür etmesini bilsek yeterli , herkes kendinden daha aşağıda maaş alana baksa belki şükreder 58 30 Yanıtla
      • Tüm yorumlar için tıklayınız
      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

    21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
    21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
    20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
    20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
    19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
    09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
    09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
    09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
    09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
    09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
    09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
    09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
    09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
    08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:49:59. #1.12#
    SON DAKİKA: Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.