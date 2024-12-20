Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı

Halil Sahin:

çalışan öğretmenler 60 bin TL alır doğrudur. Ama emekli bir öğretmen 30 bin TL alıyormu birde ona bakın çalışırken versiyonunda emekli olunca neden vermiyorsunuz emekli olunca bu öğretmenin yemesi içmesi giyinmesini kuşanması yokmu emekli olunca açmı kalsın öğretmenlerde öyle tüm memur emekliside öyle eskiden emekli olan birisi çalışırkenki maaşının %75 ini alıyordu Şimdi ise yarısını bile alamıyor.