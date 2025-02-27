Okyanus derinliklerinden gelen gizemli canlı şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Yaşam

Okyanus derinliklerinden gelen gizemli canlı şaşkınlık yarattı

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Rus balıkçı Roman Fedortsov, okyanus derinliklerinde yakaladığı tuhaf görünümlü bir balığı sosyal medyada paylaştı. Bilimsel olarak 'düz yumru balığı' olarak bilinen bu canlı, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'uzaylıya' benzetildi. Balığın şişkin görünmesi, derin sulardan yüzeye çıkarılırken maruz kaldığı basınç değişimine bağlanıyor.

27.02.2025 13:44  Güncelleme: 13:50
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Bir Rus balıkçının okyanus derinliklerinde yakaladığı tuhaf görünümlü canlı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Roman Fedortsov adlı balıkçı, avlanma sırasında ağlarına takılan bu olağandışı deniz canlısının görüntülerini Instagram hesabında paylaştı.

Fedortsov'un gemisinin korkuluğunda görüntülediği gri, şişkin vücutlu bu canlı, bilimsel olarak "düz yumru balığı" (smooth lumpsucker) olarak tanımlansa da, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından "uzaylıya" benzetildi.

600 binden fazla takipçisi bulunan balıkçının düzenli olarak paylaştığı olağandışı deniz canlıları arasında yer alan bu balık türü, normal şartlarda 30 santimetreden fazla büyüyebiliyor ve okyanus derinliklerinde yaşıyor. Uzmanlar, balığın görüntülerde şişkin görünmesinin nedeninin, derin sulardan yüzeye çıkarılırken maruz kaldığı basınç değişimi olduğunu belirtiyor.

Görüntüleri izleyen Instagram kullanıcılarından biri, "Bu kesinlikle yüzde yüz bir uzaylı" yorumunu yaparken, bir diğeri "Su altında yaşayan uzaylıların evcil hayvanı olmalı" ifadesini kullandı. Bazı kullanıcılar ise canlıyı "Megamind" ve "Mars'a Saldırı" filmindeki uzaylılara benzetti.

Bu olay, sosyal medyada derin deniz canlılarına olan ilginin arttığı bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta yüzeye çıktıktan kısa süre sonra ölen bir fener balığının hikâyesi de Z kuşağı kullanıcıları arasında duygusal tepkilere neden olmuştu.

Fedortsov, daha önce de dişli kurt balığı ve diğer nadir görülen deniz canlılarının fotoğraflarını paylaşarak, denizin derinliklerindeki gizemli yaşama ışık tutmaya devam ediyor.

Okyanus derinliklerinden gelen gizemli canlı şaşkınlık yarattı
Okyanus derinliklerinden gelen gizemli canlı şaşkınlık yarattı
Okyanus derinliklerinden gelen gizemli canlı şaşkınlık yarattı

Sosyal Medya, Medya, Yaşam, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Okyanus derinliklerinden gelen gizemli canlı şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    yapay zeka 1 7 Yanıtla
  • Hasan Dalgalı:
    Evrimleşmeyen canlı yoktur.. 2 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    uzaylı kafası o 0 1 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Az daha zorlasa kendi başına yürüyerek çıkaçakmış aqm 0 0 Yanıtla
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