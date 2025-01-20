Önce boğdu sonra üzerine benzin döküp yaktı! TikTok fenomeni, sevgilisine dehşeti yaşattı - Son Dakika
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Yaşam

Önce boğdu sonra üzerine benzin döküp yaktı! TikTok fenomeni, sevgilisine dehşeti yaşattı

Önce boğdu sonra üzerine benzin döküp yaktı! TikTok fenomeni, sevgilisine dehşeti yaşattı

TikTok fenomeni Hollie Hanson, sevgilisi Lauren Hanson'a uyguladığı sistematik şiddet nedeniyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hanson'ın sevgilisini boğduğu, vodka şişesiyle yaraladığı ve üzerine benzin döküp ateşe verdiği belirlendi.

20.01.2025 17:22
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26 yaşındaki TikTok fenomeni Hollie Hanson, dört yıl boyunca sevgilisi Lauren Hanson'a uyguladığı sistematik şiddet nedeniyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fenomenin, sevgilisine uyguladığı şiddet görüntüleri de ortaya çıktı.

Leeds Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Hanson'ın sevgilisini iki dakika boyunca boğduğu, vodka şişesiyle yaraladığı ve üzerine benzin döküp ateşe verdiği belirlendi. Ayrıca mağdurun telefonunu kullanmasını engelleyen, sevdikleriyle görüşmesine izin vermeyen ve ortak banka hesaplarını kontrol altında tutan Hanson'ın, Lauren'ın çocuğuyla görüşmesini de engellediği ve bebeğin kıyafetlerini yaktığı ortaya çıktı.

Mağdur Lauren, yaptığı açıklamada, "Beni bir insan olarak mahvetti. Savunmasız ve kırılmış bir insanım. Sonunda beni hiç sevmediğini anladım. Bir daha onu görmek istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

Geçen yıl Eylül ayında yaşanan son olayda Hanson, Lauren'ı boğup öldürmekle tehdit etti. Lauren bu saldırıyı gizlice kaydederek polise teslim etti.

Mahkeme, Hanson'a hapis cezasının yanı sıra Lauren'la tüm iletişimini yasaklayan uzaklaştırma kararı verdi. Polis yetkilileri, bu olayın ardından LGBTQ+ topluluğunda yaşanan aile içi şiddet vakalarına dikkat çekerek, mağdurları seslerini yükseltmeye davet etti.

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    Yorumlar (2)

  • Cocukluk askimsin:
    soldaki resimde ki kız ferhat 7 1 Yanıtla
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