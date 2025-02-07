41 yaşındaki Sarah Davies, dudak dolgunlaştırıcı etkisi bulunan parlatıcı sürdü. Davies, ruj sürdüğünü unutup doğum günü partisine göndereceği 8 yaşındaki kızı Ava'yı yanağından öptü.
DailMail'de yer alan habere göre, bir süre sonra küçük Ava'nın yanağı kızarmaya başladı. Kızının yanağının dokununca sıcak olduğunu söyleyen anne ruj sürdüğünü hatırlayıp hemen kızının yüzünü yıkadı. Daha sonra eczaneye giden anne, eczacının önerdiği kremi kızının yanağına sürdü. Anne Davies, "Ürünü suyla yıkadıktan sonra doğrudan eczaneye gittik. Hemen kızardı. Yanma gibiydi. Dudak izini gördüm ve bunun ne olduğunu anladım." dedi.
Ürünün üzerindeki uyarı yazısını, ambalajı çöpe attığı için fark etmediğini belirten Davies, ürünün dudak dışında başka bölgelere sürülmemesi ve çocuklardan uzak tutulması gerektiğini söyledi. Yaşadığı kötü deneyimin ardından ebeveynleri uyaran Davies, "Bir dakika içinde kızardı. Yeni doğmuş bir bebek olsaydı çok daha kötü olabilirdi. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir, bir daha kullanmayacağım. Benim hatamı yapmayın." diyerek ebeveynleri uyardı.
Son Dakika › Yaşam › Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın - Son Dakika
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