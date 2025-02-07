Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın - Son Dakika
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Yaşam

Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Sarah Davies, dudak dolgunlaştırıcı etkisi bulunan parlatıcı sürdüğünü unutup kızını yanağından öpünce hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Öpücükten sonra küçük kızın yanağı kızardı ve yanık oluştu. Eczaneden aldıkları ilaçla kızının yanağının iyileştiğini belirten Davies, "Benim hatamı yapmayın" uyarısında bulundu.

07.02.2025 17:53
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41 yaşındaki Sarah Davies, dudak dolgunlaştırıcı etkisi bulunan parlatıcı sürdü. Davies, ruj sürdüğünü unutup doğum günü partisine göndereceği 8 yaşındaki kızı Ava'yı yanağından öptü.

KÜÇÜK KIZIN YANAĞI YANDI

DailMail'de yer alan habere göre, bir süre sonra küçük Ava'nın yanağı kızarmaya başladı. Kızının yanağının dokununca sıcak olduğunu söyleyen anne ruj sürdüğünü hatırlayıp hemen kızının yüzünü yıkadı. Daha sonra eczaneye giden anne, eczacının önerdiği kremi kızının yanağına sürdü. Anne Davies, "Ürünü suyla yıkadıktan sonra doğrudan eczaneye gittik. Hemen kızardı. Yanma gibiydi. Dudak izini gördüm ve bunun ne olduğunu anladım." dedi.

"BENİM HATAMI YAPMAYIN"

Ürünün üzerindeki uyarı yazısını, ambalajı çöpe attığı için fark etmediğini belirten Davies, ürünün dudak dışında başka bölgelere sürülmemesi ve çocuklardan uzak tutulması gerektiğini söyledi. Yaşadığı kötü deneyimin ardından ebeveynleri uyaran Davies, "Bir dakika içinde kızardı. Yeni doğmuş bir bebek olsaydı çok daha kötü olabilirdi. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir, bir daha kullanmayacağım. Benim hatamı yapmayın." diyerek ebeveynleri uyardı.

Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın - Son Dakika

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