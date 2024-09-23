Bu görüntünün bedeli ağır oldu! Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza - Son Dakika
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Yaşam

Bu görüntünün bedeli ağır oldu! Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Trabzon'a bağlı Ortahisar Belediyesi'ne ilçede topladıkları 150 ton çöpü yol kenarına döktüğü gerekçesiyle 2 milyon 598 bin TL ceza uyguladı.

23.09.2024 13:59  Güncelleme: 14:14
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Ortahisar Belediyesi'nin ilçede biriken çöpleri yol kenarına döktüğü yönündeki ihbarlar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

2 MİLYON 598 BİN TL CEZA

Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde yapılan denetimde, Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel atığı yol kenarına döktüğü tespit edildi. Ayrıca araçların, çöpleri bu alana dökmeye devam ettiği belirlendi. Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 2 milyon 598 bin TL ceza kesildi.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT ETTİLER

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denetim neticesinde Ortahisar Belediye Başkanlığına ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü, hali hazırda dökmeye devam ettiği ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Ortahisar Belediye Başkanlığı çöplerin toplanarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye 2 milyon 598 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Bakanlığımız çevreyi kirleterek toplum sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İşte çöpün döküldüğü andan kareler;

Ortahisar Belediyesi'ne Çöp Dökme Cezası: 2 Milyon 598 Bin TL
Ortahisar Belediyesi'ne Çöp Dökme Cezası: 2 Milyon 598 Bin TL
Bu görüntünün bedeli ağır oldu! Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza

İklim Değişikliği, Ortahisar, Belediye, 3-sayfa, Trabzon, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu görüntünün bedeli ağır oldu! Bakanlıktan belediyeye 2.5 milyon lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Maviş:
    trabzon daki tek CHP li belediye. tesadüfün böylesi 59 10 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    belediye CHP nin ya vurun abalıya 29 14 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    hırsız belediyeleri görmeyin haaaa,,, nasılsa sizden 26 14 Yanıtla
  • Hızır Ekşi:
    Çöp, çamur, çukur cehape belediyeciliği 15 15 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    aksaray belediyesi akp de ve copden gecilmiyor orayya neden ceza yok ?? 0 0 Yanıtla
  • Ciroo Mertenss:
    Belediye CHP li mi 0 0 Yanıtla
  • Ali Usda :
    Bu ülkede olumsuz olan her şeyi muhalefet yapıyor zaten. Ekonomiyi de onlar allak bullak etti. Samimiyet azizim samimiyet. Öyle şey yap ki cuk otursun yoksa sırıtıyor. 0 0 Yanıtla
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