Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı - Son Dakika
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Yaşam

Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı

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Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken, anayolda gördüğü ve son sürat koşan tavşanla yarışa girdi.

15.12.2024 22:51  Güncelleme: 23:02
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Yolunu kaybeden tavşan son sürat otobanda koşmaya başladı. Onu fark eden bir sürücü ise tavşanla yarıştı.

Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı

TAVŞANI KOVALADI

Bursa- Mudanya yolunda aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, anayolda yolunu kaybetmiş tavşanın son sürat koştuğunu görünce hemen telefona sarıldı. Şaşkın tavşan anayolda hızla koşarken, sürücü ise tavşanla yarışmaya başladı.

Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı

Tavşan ile kaplumbağa hikayesini akıllara getiren görüntü sosyal medyada viral oldu.

Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı

3-sayfa, Yaşam, Bursa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erdem Cambaz:
    hayvanı ne yoruyorsun gece gece koşturarak bir haber uğruna... 76 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Haber Memuru Bunlar 56 4 Yanıtla
  • Oooo:
    Tavşan ani bir sağ sol yapsa sürücü sürünür gider. Zeka o seviyelerde yani! 42 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Kim kazandı?? 17 5 Yanıtla
  • Recep Soy:
    Hayvan ile yarışan ne denir?. 6 5 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ:
    islamda canlilarla dalga gecme var mi'ne hale geldi toplum 3 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    tavsanı gecemez 0 0 Yanıtla
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