Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı

Yaşam

Yolunu kaybeden tavşan son sürat otobanda koşmaya başladı. Onu fark eden bir sürücü ise tavşanla yarıştı.

TAVŞANI KOVALADI

Bursa- Mudanya yolunda aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, anayolda yolunu kaybetmiş tavşanın son sürat koştuğunu görünce hemen telefona sarıldı. Şaşkın tavşan anayolda hızla koşarken, sürücü ise tavşanla yarışmaya başladı.

Tavşan ile kaplumbağa hikayesini akıllara getiren görüntü sosyal medyada viral oldu.