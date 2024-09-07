Özdağ\'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum

Yaşam

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verdi. Sanıklar tutuksuz yargılanacak ve ayrıca yurtdışı çıkış yasağı uygulanacak.

ÖZDAĞ'DAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Büyük tartışma yaratan bu karara en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz" dedi.

"SİZ HALK DÜŞMANISINIZ"

Açıklamasının devamında gençlere nasihatlerde bulunan Özdağ, "Kötü örnek olarak bir çok Türk gencinin hayatını karartınız ve kararmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız. Sevgili gençler, bunların özenilecek hiç bir yanları yok. Özenmeniz gereken bunlar değil her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız. Siz bunları değil emeği ve aklı ile kazananları örnek alın" ifadelerine yer verdi.