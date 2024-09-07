Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum - Son Dakika
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Yaşam

Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum

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Kara para akladıkları iddiasıyla 40'ar yıla kadar hapisleri istenen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı verdi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Özdağ, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum" dedi.

07.09.2024 10:05
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verdi. Sanıklar tutuksuz yargılanacak ve ayrıca yurtdışı çıkış yasağı uygulanacak.

ÖZDAĞ'DAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Büyük tartışma yaratan bu karara en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz" dedi.

"SİZ HALK DÜŞMANISINIZ"

Açıklamasının devamında gençlere nasihatlerde bulunan Özdağ, "Kötü örnek olarak bir çok Türk gencinin hayatını karartınız ve kararmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız. Sevgili gençler, bunların özenilecek hiç bir yanları yok. Özenmeniz gereken bunlar değil her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız. Siz bunları değil emeği ve aklı ile kazananları örnek alın" ifadelerine yer verdi.

Özdağ\'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum

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Son Dakika Yaşam Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (54)

  • Deniz Tek: Adam gibi adam ÜMİT BABA... 445 103 Yanıtla
  • Atatürk çü: Bu serbestliğin altında kaç milyon dolarlık rüşvet dönmüştür., Bunun araştırılması lazım. Zaten yargı zan altında , insanların yargıya olan güveni yok. 467 15 Yanıtla
  • Ayhan gundogmus: bildigi varsa soylemiyorsa oda yapan kadar sucludur 373 61 Yanıtla
  • Deniz Tek: Adam gibi adam ÜMİT BABA 256 103 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: ya konuşmayacaksın bildiğiniz varsa açıklayacaksınız kimseyi töbet altinda bırakmayın diye düşünüyorum 263 73 Yanıtla
  • Mehmet: NE BİLDİĞİN VARSA SÖYLEMELİSİN SÖYLEMİYORSAN O ZAMAN NİYE BİLİYORUM DİYORSUN.. 259 31 Yanıtla
  • Doğu Bulut: adam gibi konuş neyden kimle korkuyirsunuz 190 29 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Ama bu sır benimle beraber toprağa gidecek dememiş mi ... Amaç sansasyon olsun millet gizemi sever.. 133 53 Yanıtla
  • Desperado null: yapragim anlat 94 54 Yanıtla
  • RAHMİ Kaya: Yazılacak çok şey var; ama hukukumuz ajan hukuku. Ben nasıl işlediğini "Liderin Ajan Savaşı' adlı romanımda anlattım. Trenndyolda ve Flora yayınlarından isteyenler temin edebilirler. Ajan taraftır. Ajanın tarafı da haklıdır.Sonuç AHIM de biter. 48 25 Yanıtla
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