Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak - Son Dakika
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Yaşam

Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin paketli gıda ürünlerinde kelime oyunları ve görsellerle aldatılmasını engellemek amacıyla 'Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nu güncelledi. Yeni düzenlemeye göre gıda etiketlerinde marka, gıdanın adı, ifade, terim ve görseller, gıdanın özelliklerini yanıltıcı bir şekilde yansıtmayacak. Gıda işletmecileri, kılavuzla yeni getirilen hükümlere, 31 Aralık 2026 tarihine kadar uyum sağlama yükümlülüğünde olacak.

02.12.2024 07:48
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerinin uyması gereken kuralları içeren 'Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nu güncelledi.

Gıdanın etiketinde yer alan marka, gıdanın adı, ifade, terim ve görseller, gıdanın özellikle doğası, kimliği, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi ve üretim metodu açısından başka bir ürün grubunu çağrıştırmayacak. Örneğin, margarin etiketlerinde tereyağını çağrıştıracak şekilde süt, yayık, kova, güğüm gibi görseller kullanılamayacak. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda, zeytinyağını çağrıştıracak zeytin veya zeytin ağacı görseline veya 'zeytinyağı tadında/lezzetinde' gibi ifadelere yer verilemeyecek.

Gıda işletmecisinin adında veya ticari ünvanında yer alan tüm karakterler aynı puntoda olacak şekilde yazılacak. Peynirin kendisi kullanılmadan sadece peynir aroması kullanılan bir kekte, 'peynirli' ifadesi kullanılamayacak, bu durumda 'peynir aromalı' ifadesine yer verilecek. Sütlü buz ve bitkisel yağlı sütlü buz hariç olmak üzere yenilebilir buz karışımlı gıdaların etiketlerinde inek, koyun gibi görsellere yer verilmeyecek. Endüstriyel ölçekte üretilen gıdalar için 'ev yapımı' ifadesi kullanılamayacak.

Süt ve süt ürünleri etiketinde 'köy', 'ev', 'geleneksel', 'çiftlik' ve 'yüzde 100' gibi ifadelere yer verilemeyecek. Kahve karışımlarının kahve gibi algılanması söz konusu olduğunda kahve dışında herhangi bir bileşen içermeyen ürünlerde "yüzde 100 kahve" ifadesi yer alabilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavada 'yer fıstıklı' ifadesi kullanılacak, sadece 'fıstıklı' ifadesi yer almayacak. Kebap yanında yoğurt servis ediliyorsa "yoğurtlu kebap" şeklinde tüketiciye bilgi verilecek. Gıda işletmecileri, kılavuzla yeni getirilen hükümlere, 31 Aralık 2026 tarihine kadar uyum sağlama yükümlülüğünde olacak. Bu tarihten sonra, getirilen hükümlere uygun olmayan ürünler piyasada bulunmayacak.

MENÜDE VEJETARYEN VE VEGAN ÜRÜNLER AÇIKÇA BELİRTİLECEK

Kılavuzda 'vejetaryen/vegan' kavramlarının kullanımına ilişkin düzenlemeler dikkat çekti. Vejetaryen ve vegan gıdaların reklamı, sunumu, tanıtımı ve piyasaya arzı, hayvansal kökenli gıdaların ikamesi algısı oluşturularak özendirici şekilde olamayacak. Toplu tüketim yerlerinde 'vejetaryenler/veganlar için uygundur' gibi beyanlar menüler, broşür, karekod, dijital ekran benzeri araçlar vasıtasıyla sunulacak.

Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    Sütteki saçnalıkta biter inşallah, yok %3,%2,%1,%0.5 yağ oranı tamamen kandırmaca, terayağında ise %80,%60 süt saçmalığıda aynı hatta kaşar peyniri yazmıyorsa kaşar değilmiş, tost peyniri, eritme peyniri vb gerçek kaşar peyniri değilmiş. Yazık be kardeşim bu gıda sahteliklerini bırakın artık, yasal olabilir ama helâl değildir. 1 0 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    gramaja standart gelmesi lazım.Bisküvi alıyorsun 83gr. paketin yarısı boş hava.50-100-150-200 gr gibi standartlar olması lazım 1 0 Yanıtla
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