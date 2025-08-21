Pakistan Başkonsolosluğu Meyvelerin Kralı, Pakistan Mangosu etkinliğine ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Pakistan Başkonsolosluğu Meyvelerin Kralı, Pakistan Mangosu etkinliğine ev sahipliği yaptı

21.08.2025 10:17
Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu, her kesimden insanın katıldığı 'Meyvelerin Kralı, Pakistan Mango' etkinliğine ev sahipliği yaptı.

"Meyvelerin Kralı, Pakistan Mangosu" adlı etkinlik, İstanbul'daki Pakistan Başkonsolosu tarafından düzenlendi ve onlarca kişinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğin amacı, yetkililere göre, Güney Asya ülkesinin simgesi haline gelmiş bu meyveyi Türkiye'de tanıtmaktı.

İstanbul'daki Pakistan misyonunun Başkonsolosu Nauman Aslam,mangonun "benzersiz bir meyve" olduğunu ve aynı zamanda "meyvelerin kralı" olarak bilindiğini söyledi. Aslam, Pakistan'ın dünyadaki dördüncü en büyük mango üreticisi olduğunu da belirtti. Katılımcılar, farklı şekil ve boyutlarda kesilmiş taze mangoların tadına bakma ve bu egzotik meyveyle hazırlanmış milkshake'leri deneme fırsatı buldu.

BAŞKONSOLOS ASLAM: ÇOK GÜZEL BİR BULUŞMAYDI

Haberler.com'a etkinlikle ilgili açıklama yapan Başkonsolos Nauman Aslam şunları kaydetti: "Bizim için çok güzel ve heyecan verici bir etkinlik oldu. Çok güzel bir buluşmaydı, birçok insanın katılımıyla gerçekleşti. Mango smoothie'ler, meyve suları hazırladık ve ayranlı mango ikramı yaptık. Pakistan, dünyada birçok fuara ev sahipliği yapıyor. Bunun amacı Pakistan kültürünü, mutfağını, meyvelerini ve özellikle mangoların eşsiz tadını tanıtmak. Pakistan, dünyanın en iyi mango üreticilerinden biridir. Yıllık mango üretimimiz yaklaşık 185.000 metrik ton civarındadır.

İhracatımız 100 milyon ABD dolarını aşmış durumda. Başlıca pazarlarımız Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkeleridir. Ayrıca Pakistan'da 20 farklı çeşit mango üretiliyor. Normalde sezon Mayıs ayında başlar ve Ağustos'ta sona erer. En kaliteli mangolar Pencap bölgesi ve Sindh eyaletinden gelir. Yaklaşık olarak ürünün %70'i Pencap'tan, %30'u ise Sindh eyaletinden elde edilmektedir.

Bugünkü programımız çok eğlenceli ve keyifli geçti, herkes çok mutlu oldu. Eşsiz Pakistan mangosunun tadını deneyimleyen Türk misafirlerimiz memnuniyetlerini dile getirdi. Herkesin kardeşlik duygusu yaşadığı bir festival havasındaydı. Gelen tüm misafirlerimize teşekkürlerimi iletiyorum."

Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Yaşam, Son Dakika

