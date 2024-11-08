Parkta aşk acısı çeken gence nasihat veren polis: Sen dolandırılıyordun

Yaşam

GBT sırasında kız arkadaşından ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade eden gençle polis memurunun konuşması kısa sürede viral oldu. Gence öğütler veren polis memuru "Senden bugün ayrıldıysa onun 3-5 aylık hikayesi vardır. 3-5 ay önce o seni bitirmişti. Yani sen dolandırılıyordun" dedi.

"ÇOK DOĞRU SÖYLEMİŞ"

O ana ilişkin görüntünün altına "Tecrübe vücut bulmuş", "Çok doğru söylemiş", "Polisin külleri daha soğumamış", "Acaba polis kardeşimizin böyle bi hikayesi mi var, tecrübe mi konuştu?" şeklinde yorumlar yapıldı.