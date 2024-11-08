Parkta aşk acısı çeken gence nasihat veren polis: Sen dolandırılıyordun - Son Dakika
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Yaşam

Parkta aşk acısı çeken gence nasihat veren polis: Sen dolandırılıyordun

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Arkadaşıyla geldiği bir parkta aşk acısı çektiği ifade eden genci karşısına alan polis memurunun ''Senden bugün ayrıldıysa onun 3-5 aylık hikayesi vardır. 3-5 ay önce o seni bitirmişti. Yani sen dolandırılıyordun'' şeklinde sözleri dikkat çekti. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

08.11.2024 11:22  Güncelleme: 11:28
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GBT sırasında kız arkadaşından ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade eden gençle polis memurunun konuşması kısa sürede viral oldu. Gence öğütler veren polis memuru "Senden bugün ayrıldıysa onun 3-5 aylık hikayesi vardır. 3-5 ay önce o seni bitirmişti. Yani sen dolandırılıyordun" dedi.

"ÇOK DOĞRU SÖYLEMİŞ"

O ana ilişkin görüntünün altına "Tecrübe vücut bulmuş", "Çok doğru söylemiş", "Polisin külleri daha soğumamış", "Acaba polis kardeşimizin böyle bi hikayesi mi var, tecrübe mi konuştu?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Parkta aşk acısı çeken gence nasihat veren polis: Sen dolandırılıyordun

Güncel, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Parkta aşk acısı çeken gence nasihat veren polis: Sen dolandırılıyordun - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    aşk bir b tur yiyeni çoktur sonuç hüsrandır 10 2 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Polis diyorsa doğrudur.Polis,bu milletin kara kutusudur.Şehirlerde gece 00.00'den sonra gündüz gibi bir hayat daha vardır.Sabaha kadar nöbet tutmayan, ekip otosu ile gezmeyen, her daim vatandaş ile diyalog halinde olmayan bilemez... 4 1 Yanıtla
  • Yasin Dağlı:
    aşk bir sudur iç iç kudur.?? 3 0 Yanıtla
  • Hakan Red:
    ???????????? 2 1 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    ben aşka inanmam herşey günümüzde maddiyattır.Aşk karın doyurmuyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Parkta aşk acısı çeken gence nasihat veren polis: Sen dolandırılıyordun - Son Dakika
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