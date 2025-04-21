Pide, tost ve sandviçe peynir ayar! Artık böyle satılamacak - Son Dakika
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Yaşam

Pide, tost ve sandviçe peynir ayar! Artık böyle satılamacak

Pide, tost ve sandviçe peynir ayar! Artık böyle satılamacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, pide ve sandviç gibi ürünlerde peynir kullanımına kısıtlama getirdi. Bakanlığın aldığı karara göre, eritme peynir kullanılan ürünler; kaşarlı pide, kaşarlı sandviç ya da kaşarlı tost ifadeleriyle satılamayacak. Bu tip ürünler ''eritme peynirli'' ifadesiyle adlandırılacak.

21.04.2025 10:27
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gıda etiketlerinde yeni bir döneme geçti. Bakanlık, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzunda kapsamlı değişikliklere imza attı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, içeriğinde kaşar peyniri bulunmayan ürünlerde "kaşarlı" ifadesi kullanılamayacak. Bu kapsamda pide, tost, sandviç gibi ürünler, içeriğindeki peynir türüne göre açık şekilde tanımlanmak zorunda olacak. Örneğin; artık "kaşarlı tost" ifadesi yalnızca kaşar peyniri içeren ürünler için geçerli olacak, eritme peynirle hazırlanmış ürünler "eritme peynirli tost" şeklinde etiketlenecek.

AYNI ŞEY SANDVİÇDE DE GEÇERLİ

Benzer şekilde, kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan sandviç de eritme peynirli sandviç olarak satılacak.

Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavada da fıstıklı baklava yerine "yer fıstıklı" ifadesi kullanılabilecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kısıtlama, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Pide, tost ve sandviçe peynir ayar! Artık böyle satılamacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yobaz deşen:
    çok önemli yaparsa akmhpk yapar 23 5 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Sizin Türkçe öğretmeniniz kim satılamacak ne demek Satılamayacak 12 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    başka birşey yok 1 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Kasara muadil tost peynirini nasıl uydurtup satabilirsin halka ucuz diye her markaya yaltirtirsın.devlet vatandasini boylemi dusunur.hicbiri kasar degil.halk sagligi 0 0 0 Yanıtla
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