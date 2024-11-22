Pınar Altuğ: Tipim köylü kadını oynamaya müsaade etmez - Son Dakika
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Yaşam

Pınar Altuğ: Tipim köylü kadını oynamaya müsaade etmez

Pınar Altuğ: Tipim köylü kadını oynamaya müsaade etmez

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, bir davet sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altuğ, 'Ters köşe bir karakter oynar mısınız?' sorusu üzerine, 'Olabilir tabii. Bu tipin müsaade edeceği kadın olur. Hep iyi anne falan oynadım ama benden köylü kadını çıkmaz.' yanıtını verdi.

22.11.2024 11:50
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Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan oyuncu Pınar Altuğ, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dizilerde oynamayı özlediğini söyleyen Altuğ, ''Ters köşe karakter oynar mısınız?'' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

2002 - 2019 yıllar arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat verenoyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, ünlü bir markanın davetinde görüntülendi. Altuğ, muhabirlerin ''Ters köşe bir karakter oynar mısınız?'' sorusu karşısında,''Olabilir tabii. Bu tipin müsaade edeceği kadın olur. Hep iyi anne falan oynadım ama benden köylü kadını çıkmaz. Ters köşe olarak ancak kötü kadın olabilir'' dedi.

Ekranlara dönmekle alakalı konuşan Altuğ, "Zaman zaman bazı şeyler geliyor ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi" sözlerini de ekledi.

'DENGESİZLİKLER OLABİLİYOR'

Öte yandan Pınar Altuğ, kadın ve erkek oyuncuların bölüm başı ücretleri arasındaki farklara değindi. ''Zaman zaman dengesizlikler olabiliyor'' diyen Altuğ, şöyle konuştu;

"Biz mankenlik yaparken kadın modeller erkeklerden fazla alıyordu.. Biz Tamer ile birbirimizi çok kollardık. Birol (Güven) doğru davranan adamdır. Birazcık ekibinin de birbirini kollaması gerekiyor. Biri istiyor diğeri veriyorsa bize laf düşer mi? Alan-veren memnun orada… ben birinin oyunculuğunu beğenirim, başkası beğenmez. Göreceli bir şeydir bu."

Pınar Altuğ, Magazin, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Pınar Altuğ: Tipim köylü kadını oynamaya müsaade etmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Kuzey efe:
    Kusura bakma ama karekterinde yetmez. 18 0 Yanıtla
  • Özkan Eken:
    Köylüler de seni kabul etmez zaten 18 0 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Köylü kadınlarının tırnağı olamazsın zaten ne boş haberler yapıyorsunuz 13 0 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Oynama zaten Köylülerin temizliği kalpli halleri inaçları değerleri yaşam biçimleri başka boyutta senin onları anlayabilmen için 10 fırın ekmek yemen lazım..Sakın ha öyle bir hataya düşme 12 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    pavyon karısı için tam uygun tipin var gerçektende ayırt edemez kimse yada kendinden yaşça küçük çocukla askerdeki nişanlısını boynuzlayan kadın tipide olabilir ?? 10 0 Yanıtla
  • Yücel Karakaya:
    senden bı cacık olmaz kendini ne saniyorsa 8 0 Yanıtla
  • Halit Gon:
    tipin yokki 8 0 Yanıtla
  • Noci Kono:
    zaten onu biliyoruz filmlerde olur zaten sizin iyi olmanız normal hayatta olamaz 6 0 Yanıtla
  • Sadri Tunca:
    Yav bizene ne kadar haber değeri yüksek bir konu sanki 3 0 Yanıtla
  • yavuz d:
    bi zamanlar neydin be donemin facebook u yonja sitesinde takiliyordun 3 0 Yanıtla
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