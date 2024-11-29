Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı - Son Dakika
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Yaşam

Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı

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Akşam yemeğinde pişirmek için balık alan kadın, temizleyeceği esnada poşetteki balıklardan birinin hareket ettiğini görünce büyük panik yaşadı. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

29.11.2024 14:40
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Son dönemlerde farklı mecralarda paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın kahramanı akşam yemeği için balık pişirmek isteyen bir kadın...

Mutfakta poşetin ağzını açınca balıklardan birinin hareket ettiğini gören kadın, o esnada büyük panik yaşadı. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Canlı balık dediğin budur", "Ne korkuyorsun, sanki köpekbalığı", "Ne güzel işte taze balık böyle olur", "At suya besle" şeklinde yorumlar yapıldı.

Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı

Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • gurcan dikici:
    kesin makarnacı takımından 16 34 Yanıtla
  • Celil Başer:
    gurcan bozması makarna niye size bu kadar koydu gerçi siz rakıcısınız meze lazım size 29 19 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    makarnacı taze balığı görünce şaşırır tabii 17 17 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    Rakı cı ay yaşlar dolmuş buraya. 6 10 Yanıtla
  • null:
    zaten canlı olan balık tazedir 13 0 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Boş konuşma saman kafalı 4 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    salak sanki 5 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Tamamen kurgu bunu haber yapıorsunuz birde 5 0 Yanıtla
  • Eren:
    Put seviciler başlamış yine konuşmaya takınız alıp putun yanına doğru 3 1 Yanıtla
  • Emrullah Tetik:
    Balık ranın yanında değilse bırakın yüzmeye devam etsin 1 1 Yanıtla
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