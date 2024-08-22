Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi - Son Dakika
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Yaşam

Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi

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Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz'un aileye ait lüks araçları almak için başvuru yapacağı konuşulmaya başlandı. Söylentinin yayılmasıyla açıklama yapan Horoz, böyle bir girişimlerinin olmadığını, ailenin önceliğinin mal varlıkları olmadığını söyledi.

22.08.2024 14:14
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Geçtiğimiz sene kasım ayında örgüt kurma ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak 27 yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat, pazartesi günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ailenin avukatı Sevinç Horoz'un Polat'ın tahliyesinin ardından soruşturmanın başında el konulan lüks araçları geri almak için hazırlıklara başladığı ileri sürüldü. Kısa sürede yayılan söylentiye cevap gecikmedi.

"NE ARAÇLAR NE DE ŞİRKETLER İÇİN BÖYLE BİR TALEBİMİZ OLMADI"

Cezaevinde bulunan Polat üyelerinin tahliyesinin ardından araçları geri almak için başvuru yapacağı ileri sürülen avukat Sevinç Horon, Instagram hesabından yaptığı açıklamada iddiayı yalanlayarak şunları söyledi: "Ne araçlar ne de şirketlerin iadesine ilişkin bir talep ve değerlendirmemiz olmamıştır. Önceliğimiz müvekkillerimizin sağlığı ve özgürlüklerine kavuşmasıdır. Dilan Polat şirketler grubuna ait araçların iadesine ilişkin bir girişimimiz olup olmadığı sorulduğunda şuana kadar böyle bir talep ve girişimimiz bulunmadığını bunu ancak yargılama başladığında ilerleyen süreçlerde değerlendireceğimizi ve önceliğimiz olmadığını söylememe, önceliğimizin müvekkillerimizin tahliyesi olduğunu belirtmemem rağmen 'Dilan Polat araçlarını geri istiyor', 'Lüksün peşinde' şeklinde maksatlı çıkartılan haberler karşısında açıklama yapmak zorunda kalmış bulunmaktayız."

Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi

Dilan Polat, Hukuk, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi - Son Dakika

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