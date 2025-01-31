Polisler, ilk kez çevirmeye takılan genç kızın eksiğini affetmedi - Son Dakika
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Yaşam

Polisler, ilk kez çevirmeye takılan genç kızın eksiğini affetmedi

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İlk kez çevirmeye takılan ve aracının muayenesi bittiği için polislerin ceza yazmak istediği genç kız, "Ceza yazmazsanız olmuyor mu?" diye dil dökse de sonuç alamadı.

31.01.2025 16:13
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Trafikte ilk kez çevirmeye takılan genç kız, kontrol sırasında aracının muayene tarihinin geçtiği tespit eden polislere "Ceza yazmazsanız olmuyor mu?" diye sordu.

POLİSLER CEZAYI KESTİ

Ancak trafik ekipleri, kanunların herkese eşit şekilde uygulandığını belirterek cezayı kesti. Polis memurları, sürücüyü bilgilendirerek aracının muayenesini en kısa zamanda yaptırması gerektiğini söyledi. Genç sürücü ise bu olaydan ders aldığını ve bundan sonra aracın muayenesini zamanında yaptıracağını belirtti.

"EHLİYET KASAPTAN GALİBA"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntünün altına "Ehliyet kasaptan galiba", "Yalvarsan da olmuyor", "Polislere helal olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

Polisler, ilk kez çevirmeye takılan genç kızın eksiğini affetmedi

3-sayfa, trafik, Güncel, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Polisler, ilk kez çevirmeye takılan genç kızın eksiğini affetmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser:
    devletle dalga geçiyor bunlar birde utanmadan bunu videoya çekiyorlar bunun cezası ağır olmalı 46 13 Yanıtla
  • Mehmet Aydoğdu:
    Tebrikler polis kardeşlerim. Olması gerekeni yaptılar. Hani derlerya kötü komşu mal sahibi yapar. Gerçi polislerimiz kötü komşu değil onlar bizim canlarımız ,emniyetimizdir. Bütün kurumlarıda aynı disiplinle görevlerini eksiksiz yapmalarını diliyorum. 35 6 Yanıtla
  • Ertugrul Seyrek:
    sahipsiz kızı bulmuşlar kesiyorlar cezayı,kolay lokma tabii,muayeneye bile giremlyecek birsuru hurda var traflkte, kessene onlara da 13 12 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Adaletin tecelli ettiği en basit durumlarla avunan halk, dışarıdan çok komik duruyorsunuz :)) 17 8 Yanıtla
  • Diyego Can:
    ehliyet kasaptan değil bakkaldan ceza hayırlı olsun 19 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Kesinlikle müsamaha gösterilmemeli yoksa bu işin önüne geçemeyiz 15 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Helal Olsun Çok İyi yapmış 14 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    yapma be kızım 7 6 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Her kese aynı yaklaşım olsa sıkıntı yok, sen benim kim olduğumu biliyor musun gibi 11 1 Yanıtla
  • Mesut Sav:
    Trafik polislerinin çok ciddi iletişim kurma eksikleri var. Sıradan vatandaşa suçluymuş muamelesi yapıyorlar. Temel iletişim becerileri dersleri almaları gerekir. Siz devleti temsil ediyorsunuz farkındasınızdır umarım. 6 6 Yanıtla
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