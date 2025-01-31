Polisler, ilk kez çevirmeye takılan genç kızın eksiğini affetmedi

Yaşam

Trafikte ilk kez çevirmeye takılan genç kız, kontrol sırasında aracının muayene tarihinin geçtiği tespit eden polislere "Ceza yazmazsanız olmuyor mu?" diye sordu.

POLİSLER CEZAYI KESTİ

Ancak trafik ekipleri, kanunların herkese eşit şekilde uygulandığını belirterek cezayı kesti. Polis memurları, sürücüyü bilgilendirerek aracının muayenesini en kısa zamanda yaptırması gerektiğini söyledi. Genç sürücü ise bu olaydan ders aldığını ve bundan sonra aracın muayenesini zamanında yaptıracağını belirtti.

"EHLİYET KASAPTAN GALİBA"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntünün altına "Ehliyet kasaptan galiba", "Yalvarsan da olmuyor", "Polislere helal olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.