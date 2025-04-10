Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım - Son Dakika
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Yaşam

Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım

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İstanbul Esenyurt'ta 2 polis memuru, kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri kuryenin yolunu kesti. Kuryenin araç kamerasına yansıyan konuşmalarda, polislerin kuryeye "Oğlum, bak kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım." dediği duyuluyor. Kuryenin ise defalarca özür dilediği polisler ise bağırarak tepki gösteriyor.

10.04.2025 16:12
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İstanbul Esenyurt'ta iki polis memurunun, kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri motosikletli kuryenin yolu kesti.

Kuryenin aracındaki kameraya yansıyan görüntülerde, polis memurlarından birinin kuryeye yönelik, "Sen ne el kol yapıyorsun. Ne küfür ediyorsun. Akşam akşam zaten sinirliyim. Sen dalga mi geçiyorsun benimle, öldürürüm seni burada. Senin kafana sıkarım. " dediği duyuluyor.

Kuryenin ise polislerden defalarca özür dilediği mikrofona yansıyor.

Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım
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Güvenlik, Esenyurt, İstanbul, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • BirNeFesSiir null:
    şimdi bu polisleri görevden alıp hiç kimsenin iş vermemesi gerekıyor !!!! 47 11 Yanıtla
  • 5059145:
    tebrik ederim polisimizi?????? 17 41 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bunlaei atin meslekten. binlerce insan is icin neler cekiyor hele devlet memuru olmak icin..binlerce yuzbinlercesi.. bunlarin genclik dayiliklarinin forma ile birlesmesinden yildik. atin kardesim isten, kafasi bozukmus, kafasini dinlesin ...sonra elde ozgecmis is arasin dursun.. ulkede bulmus bunayan dolu. 39 5 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Üniformayı giyen her polis aynı değil elbette ama gerçekten içlerinde öyle psikopat ruhlu tiplerde yok değil yani. O üniforma onda nasıl bir öz güven yaratıyorsa artık kendini olağan üstü yetkilerle donatılmış güçlü kusursuz acımasız bir ruh haline bürünüyorlar. 41 2 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    polis var poliscik var.. 27 5 Yanıtla
  • ahmet3353:
    polis durduk yere kimsenin önünü kesmez trafikte polise el kol hareketi yapmış küfürde etmiştir.araç içinde durduk yere neden özür diliyor o zaman suçu yoksa.akıllı olacaksın önce 5 23 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Şartlar ne olursa olsun duygular görevin gerekliliğinin önüne geçmemeli. 20 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    hem söv hem özür dile polisler çok sabırlı bravo 4 16 Yanıtla
  • Kerem7272:
    Ne kuryesi denyonun teki yüksek sesle müzik dinleyen mallardan birisi. 6 9 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    der tabi polis devletin polisi olmayınca 8 1 Yanıtla
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