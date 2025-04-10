Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım

ferudun ozmen:

Üniformayı giyen her polis aynı değil elbette ama gerçekten içlerinde öyle psikopat ruhlu tiplerde yok değil yani. O üniforma onda nasıl bir öz güven yaratıyorsa artık kendini olağan üstü yetkilerle donatılmış güçlü kusursuz acımasız bir ruh haline bürünüyorlar.