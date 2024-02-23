Bursa\'daki deprem öncü mü? Ahmet Ercan yorumladı

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Bursa Gemlik'te saat 15.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilerek kısa süreli panik nedeni oldu. Depremle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının "öncü" deprem sayılamayacağını, "Olağan bir gerginlik boşalması" özelliği taşıdığını açıkladı.

"OLAĞAN BİR GERGİNLİK BOŞALMASI"

Marmara Denizi'nde beklenen büyük deprem uyarıları sık sık yapılırken Gemlik'te bugün meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedilen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 10.86 kilometre olarak kaydedilirken Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Gemlik'teki depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Ercan paylaşımında "Bursa Gemlik Körfezinde 23 Şubat 2024 15:14'de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez." ifadelerini kullandı.