Orman yangınları konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Türkiye'deki orman yönetimi anlayışının değişmesi gerektiğini belirtti. Yangınların yalnızca iklim şartlarıyla değil, ormanların yapısıyla da doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Neyişçi, yangınlarla mücadelede sadece havadan müdahalenin yeterli olmayacağını söyledi. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın sonrası analiz yetersizliğine dikkat çeken Neyişçi, sistemsel reform çağrısında bulundu.
Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, "Bütün büyük yangınlar rüzgarın şiddetli olduğu yerlerde çıkar" diyerek yangınların doğal şartlarla nasıl ilişkilendiğini anlattı. Rüzgarın yangını büyütmedeki etkisinin altını çizerek önlem alınması gerektiğini söyledi.
"Ormanlarımıza yangın rüzgar hızını düşürücü tedbirler almamız gerekiyor" diyen Neyişçi, bu tür mühendislik çözümleriyle yangının yayılma hızının azaltılabileceğini belirtti.
Orman yangınlarının sadece geçmiş yıllarla sınırlı kalmayacağını vurgulayan Neyişçi, "Ormanlarımız önümüzdeki yıl daha şiddetle yanacaktır" ifadesiyle gelecek adına uyarıda bulundu.
"Biz öyle ormanlar yetiştirmişiz ki kolay yanabiliyorlar" diyen Neyişçi, mevcut ağaç türlerinin ve orman yapısının yangına dayanıklı olmaktan uzak olduğunu savundu.
"Uçak ve helikopterle söndürülmüş büyük yangın görmeniz mümkün değil" sözleriyle havadan müdahaleye duyulan güvenin sınırlarını eleştiren Neyişçi, karadan müdahalenin önemini vurguladı.
Son Dakika › Yaşam › Prof. Dr. Tuncay Neyişçi: Ormanlarımız önümüzdeki yıl daha çok yanacak - Son Dakika
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