RTÜK, Darülaceze\'de merhamet dolu bir akşam gerçekleştirdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 23 Mart'ta basın kuruluşları yöneticileri ve gazetecilere yönelik özel bir iftar programı düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı da katilodigi programa Haberler.com'u temsilen Bedia Teymur'da katildi.

İftar programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, çok sayıda bürokrat, iş dünyası temsilcisi ve medya mensubu katıldı.

İFTAR PROGRAMINDA HABERLER.COM DA TEMSİL EDİLDİ

İftar programına Haberler.om Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ve Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur da katıldı. Behiye Teymur, burada yaşam merkezinin sunduğu olanaklara dair değerlendirmelerde bulundu. Teymur, Darülaceze'de yaşayan yaşlıların memnuniyetini vurgulayarak, "Burada kalan büyüklerimiz Cumhurbaşkanımıza müteşekkir. Buranın beş yıldızlı otel konforunda olduğunu söylüyorlar. Bugün kendilerini ziyaret eden gazeteciler ve medya temsilcileriyle bir arada olmaktan da büyük mutluluk duydular" dedi.

Yaşlıların ilgi ve sıcak bir temas beklediğini belirten Teymur, "Bu tür programların daha sık düzenlenmesi çok kıymetli. Halkımız, sivil toplum kuruluşları ve çocuklarımız burayı ziyaret etmeli, büyüklerimizi yalnız bırakmamalı" ifadelerini kullandı.



