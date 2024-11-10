Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti

Geniş Video İzle

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te milyonlar saygı duruşunda bulunurken Eskişehir'de bir imamın mahalledeki cenaze için selayı bu saate denk getirmesi çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Tepkilerin ardından imam "O saate denk gelmiş olabilir. Kasıtlı bir şey yok" diye konuştu.

10.11.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumması, vefatının 86. yıl dönümünde yurt genelinde milyonlarca vatandaş tarafından saygıyla anıldı.

ÇEVREDEKİ İNSANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'de hayatın durduğu saatlerde ise Eskişehir'de vatandaşların tepkisini çeken bir olay yaşandı. Eskişehir Alem Cami imamı, mahalledeki bir cenaze için okunması gereken selayı, vatandaşların saygı duruşunda bulunduğu saat 9'u 5 geçeye denk getirmesi, çevredeki insanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

"SELAYI DENK GETİRDİĞİN VAKİT NORMAL Mİ?"

Yaşananların ardından çok sayıda vatandaş imamın yanına giderek "Böyle bir şey olabilir mi? Günde 24 saat var. Selayı denk getirdiğin vakit normal mi?" şeklinde tepki gösterdi. Sözcü'deki habere göre imam, kendisine gösterilen tepkilere "O saate denk gelmiş olabilir. Kasıtlı bir şey yok. Sela bu sonuçta, 10 Kasım olması selaya engel bir şey mi? Bunu problem etmeye gerek yok" yanıtını verdi.

Saat 9\'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Sosyal Medya, Eskişehir, Türkiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (88)

  • İlhan Alici:
    Ulan Allah'ın ezanına saygınız yok mu hayırdır lan CHP darbe gecesi camilere saldırdı unutmadık 335 316 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Allah'ın ezanı daha önemli 328 239 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    kimse kimseye sayğı dururuşu durmak zorunda değil 291 231 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    9:05 olmemis ki gece olmus acin bakin kitaba doktor sabaha kadar beklemis. Hem gecenin bir yarisinda olse kim saygi durusunda duracak diye 9:05 gece tam mesai saatine denk getirmisler 235 178 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    kavt bekleyememiş mi 2 dakika sonra okusa bir yerine mi girmiş 141 250 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bu Rizenin potnus rumlari neden ulu önder ATATÜRK e düsman 155 219 Yanıtla
  • Anazarbus :
    Yok yani kendince yiğitlik yapıyorsun bari ERKEK ol savun tırsak imam 134 189 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Alsana Bir Olay Daha Kasıtlı 120 93 Yanıtla
  • Hicran Umaç:
    yemedik ana doymuş gibi yapalim 84 99 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    sizin ruhunuzu biliyoruz 120 58 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
12:53 Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı
12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
12:16 Mehmet Şimşek tarih verdi: Akaryakıtta vergi kaçağına göz açtırılmayacak Mehmet Şimşek tarih verdi: Akaryakıtta vergi kaçağına göz açtırılmayacak
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 15:13:10. #1.12#
SON DAKİKA: Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.