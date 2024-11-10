Saat 9\'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti

Yaşam

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumması, vefatının 86. yıl dönümünde yurt genelinde milyonlarca vatandaş tarafından saygıyla anıldı.

ÇEVREDEKİ İNSANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'de hayatın durduğu saatlerde ise Eskişehir'de vatandaşların tepkisini çeken bir olay yaşandı. Eskişehir Alem Cami imamı, mahalledeki bir cenaze için okunması gereken selayı, vatandaşların saygı duruşunda bulunduğu saat 9'u 5 geçeye denk getirmesi, çevredeki insanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

"SELAYI DENK GETİRDİĞİN VAKİT NORMAL Mİ?"

Yaşananların ardından çok sayıda vatandaş imamın yanına giderek "Böyle bir şey olabilir mi? Günde 24 saat var. Selayı denk getirdiğin vakit normal mi?" şeklinde tepki gösterdi. Sözcü'deki habere göre imam, kendisine gösterilen tepkilere "O saate denk gelmiş olabilir. Kasıtlı bir şey yok. Sela bu sonuçta, 10 Kasım olması selaya engel bir şey mi? Bunu problem etmeye gerek yok" yanıtını verdi.