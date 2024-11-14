Saat verildi, sağanak, kar ve soğuk hava geliyor - Son Dakika
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Yaşam

Saat verildi, sağanak, kar ve soğuk hava geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, bugün itibarıyla sağanak ve yağışlı hava yurdun neredeyse tamamını etkisi altına almaya başlayacak. Asıl yağışlar için ise yetkililer hafta sonunu işaret etti. Sağanak, kar ve soğuk hava etkili olacak. Sıcaklıklar 5 derece daha düşecek. Anadolu'da kar yağışı beklenirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de de 3 gün boyunca yağış bekleniyor.

14.11.2024 09:40
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Balıkesir'in batısı ve İzmir'in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel ve su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi yağışlı, Yağışlar; İzmir, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli su baskını yapabilir. Yarın sıcaklıklar tüm Türkiye'de 4-5 derece düşecek. Hafta sonu yağış alanı genişleyecek, Doğu Anadolu'ya kar gelir.

İSTANBUL'DA AKŞAM YAĞMUR VAR

İstanbul bugün akşam yağmurlu 17 derece. Yarın ve hafta sonu yağmurlu sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek. İzmir öğleden sonra yağmurlu 21 derece, akşam ve gece yağmur şiddetli su baskını yapabilir. Ankara gece yağmurlu 14 derece. Antalya hafta sonu kuvvetli yağmurlu 20 derece."

3 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklediklerini ifade eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci ise şunları söyledi:

"İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklentimiz var. Perşembe günü 11 ile 17 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü için 12 ile 15, cumartesi günü için ise 10 ile 12 derece sıcaklık beklentimiz var. İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklentimiz var. Cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Perşembe günü 12 ile 22 derece sıcaklık bekliyoruz. Cuma günü için 14 ile 20, cumartesi günü ise 12 ile 18 derece sıcaklık bekliyoruz. Başkent Ankara'da perşembe günü için sıcaklık beklentimiz yok. Parçalı bulutlu sabah saatlerinde sis hadisesi bekliyoruz. 5 ile 16 derece sıcaklık beklentimiz var. Cuma ve cumartesi günü için sağanak yağışlı. Cuma günü 6 ile 16 arası sıcaklık bekliyoruz. Cumartesi günü ise 7 ile 12 derece sıcaklık beklentimiz var."

Saat verildi, sağanak, kar ve soğuk hava geliyor

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Son Dakika Yaşam Saat verildi, sağanak, kar ve soğuk hava geliyor - Son Dakika

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