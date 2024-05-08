Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü

Yaşam

"Böyle bir senaryonun asla parçası olmayacağız"

Ankara'da kadınlara özel olarak açılan pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bu pavyonu diğerlerinden farklı kılan ise sadece kadınlara özel olması. Müzisyenler dışında tüm katılımcıların kadın olduğu pavyondan çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"TARLALARI PAVYONDA YEMEYİN"

O anlara ait görüntülerde kadınlar oyun havası eşliğinde göbek atarken, bir sosyal medya kullanıcısı ise erkeklere gönderme yaparak, "Dikkat edin tarlaları pavyonda yemeyin" yorumunda bulundu.